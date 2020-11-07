جينيسيس تستعد لإطلاق سيارة G80 الفخمة في الشرق الأوسط

أعلن المكتب الرئيسي لشركة جينيسيس في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق سيارة جينيسيس G80 الجديدة كلياً وذلك بتاريخ 12 نوفمبر 2020، وسيتوفر طراز الجيل الثالث الذي تقدمه جينيسيس في سوق السيارات الفاخرة، على شكل سيارة سيدان فائقة الفخامة.

تصميم ومميزات سيارة جينيسيس G80

ويعبر الجيل الجديد من سيارة G80 عن فلسفة هوية التصميم التي تقوم على "الأناقة الرياضية" والتي تتميز بها العلامة التجارية، وكانت سيارة G80 قد ظهرت لأول مرة في كوريا في مارس 2020، وهي تتمتع بعناصر تصميم مميزة، ومن ضمنها الشبكة الأمامية الضخمة والمصابيح الرباعية المزدوجة المبطنة، وتعتمد سيارة G80 الجديدة، على المزايا البارزة ونقاط القوة التي تضمنتها الأجيال السابقة، حيث تستخدم نظام الدفع الخلفي الذي يعد حصرياً للعلامة التجارية من الجيل الثالث بتصميم يقوم على جسم منخفض، ومركز الجاذبية.

جينيسيس حسنت أداء الجيل الجديد من سيارة G80

وقامت جينيسيس أيضاً بتحسين أداء الجيل الجديد من سيارة G80 باستخدام محركات بنزين توربو جديدة، ونظام تعليق إلكتروني مع معاينة الطريق ونظام دفع رباعي، ويتمتع الطراز يتمتع بميزة مساعد تجنب الاصطدام في المنطقة العمياء، بالإضافة إلى مساعد تجنب الاصطدام الأمامي، والوسادة الهوائية الأمامية الجانبية المركزية.