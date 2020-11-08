فورد إكسبلورر 2020 الجديدة كلياً سيارة مثالية للمغامرات العائلية

فورد إكسبلورر 2020 الجديدة كلياً، اعتنت بها شركة فورد عناية واسعة، وزودتها بالعديد من المزايا المصممة خصيصاً لعشاق فورد إكسبلورر التي انطلقت أول مرة قبل 30 عاماً.

الجيل السادس من فورد إكسبلورر 2020

فورد إكسبلورر لها شهرة عالمية واسعة، ووصلت بعد 30 عاما من الانتشار والتجديد، إلى الجيل السادس منها عبر فورد إكسبلورر 2020، التي تتميز بجديد التقنيات الذكية والعديد من مزايا الأمان، كما تتميز بهيكل أخف وزناً وأكثر قوة، وتتيح آلية الدفع الخلفي تحسينات شاملة لتوفير أعلى مستويات الراحة، إضافة إلى نظام الدفع بجميع العجلات لتصبح مستعدة لكافة الطرقات.

أنماط القيادة في فورد إكسبلورر 2020

تكتسب فورد إكسبلورر 2020 قدراتها من نظام الدفع الرباعي الذكي والنظام الجديد للقيادة حسب التضاريس، الذي يتيح للسائق الاختيار من بين 7 خيارات من أنماط القيادة ووفقاً لظروف الطريق وحالة الطقس، وتشمل أنماط القيادة للسيارة ذات الدفع الخلفي: النمط العادي، والرياضي، ونمط الطرقات الوعرة، ونمط الطرقات الزلقة، ونمط السحب، والنمط الاقتصادي، أما الطرز المجهزة بنظام الدفع الرباعي الذكي فتضم أنماط الثلوج والرمال الكثيفة.

تصميم جديد في مقصورة فورد إكسبلورر 2020

ولتلبية احتياجات العائلات، تضم مقاعد الصف الثاني آلية جديدة تتيح لركاب الصف الثالث الدخول والخروج بسهولة، وبفضل الوضع الجديد لنقاط تثبيت مقاعد الأطفال، يمكن للمستخدمين تركيب مقاعد صغارهم في أي مكان بالصفين الثاني والثالث، ولمزيد من الراحة، توفر فورد إكسبلورر 2020، ميزة الطي الآلي لمقاعد الصف الثالث.

مزايا ومساعدات تقنية في فورد إكسبلورر 2020

وزودت سيارة فورد إكسبلورر 2020 الجديدة كلياً بالعديد من المزايا وتقنيات مساعدة السائق الذكية، ومنها نظام كو- بايلوت 360 من فورد، ونظام ملاحة بشاشة تعمل باللمس، ومساعد التوجيه عند المناورات وشاشة إل سي دي ملونة، وخاصية التحكم الإلكتروني في درجة الحرارة، وكاميرا بزاوية 360 درجة، هذا بالإضافة إلى خاصية الشحن اللاسلكي عبر 9 مداخل للطاقة الموزعة في كافة أنحاء المقصورة.