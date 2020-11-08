حساب تسويق تويتر العالمي  يشيد بقصة نجاح حساب لكزس السعودية على "تويتر"

نشر حساب تسويق تويتر العالمي دراسة مفصلة لقصة نجاح لكزس السعودية Lexus في حملتها على “تويتر” و التي أطلقتها في شهر رمضان المبارك بعنوان #رمضان_يحلي_جمعاتنا. وقد تم ترجمتها للغة الصينية لتكون مرجعاَ" في طريقة إدارة الحسابات الناجحة في توتير.

حيث استطاعت لكزس السعودية عبر حسابها على تويتر LexusKSA أن تحقق 10 مليون مشاهدة و22 مليون ظهور وذلك للفيديو الذي نشرته في شهر رمضان المبارك تحت عنوان " الجمعات العائلية في رمضان لها طعم ثاني #رمضان_يحلي_جمعاتنا، حيث قدمت لكزس تحت هذا العنوان فيديو قصير يتحدث عن أهمية اجتماع العائلة على مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك واستطاعت من خلاله أن تلفت الأنظار لعلامتها التجارية الفاخرة.

وفي هذا السياق أيضا نشرت شركة تويتر العالمية عبر صفحتها المخصصة لأبحاث التسويق

global marketing microsite. دراسة مفصلة بينت فيها أهمية هذه الحملة التي تعتبر من أفضل الحملات التي تم إطلاقها ونشرها على تويتر واعتبرتها نموذج يحتذى به وقصة نجاح تُدَرِّسْ حيث نجحت لكزس في اختيارها للتوقيت الصحيح لإطلاق حملتها في شهر رمضان المبارك الذي يعتبر فترة مهمة لجميع العلامات التجارية للتعريف بالمنتجات والتواصل مع العملاء ,واستطاع الفيديو الذي نشرته لكزس على تويتر أن يسهم في تعزيز الوعي حول مفهوم اجتماع الأهل والأقارب خلال شهر رمضان المبارك، من خلال فكرتة الرئيسية التي بنيت على البعد الإنساني وساهمت في بث الروح الإيجابية في الحياة اليومية للعائلة السعودية في شهر رمضان المبارك. و استهدفت جمهوراً واسعاً شمل جميع القطاعات في المملكة مما رفع نسبة المشاهدات بزيادة قدرها 11% مقارنة بمتوسط معدل المشاهدات في المنطقة لحملات وإعلانات شركات السيارات.

من الجدير بالذكر أن حساب تويتر للكزس السعودية هو أكبر حساب للعلامات التجارية الخاصة بالسيارات في المملكة وكذلك أكبر حساب للكزس في العالم من حيث عدد المتابعين.