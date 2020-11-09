سعر سيات ليون في السعودية والخليج اسعار السيارات 2021

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سعر سيات ليون في السعودية ودول الخليج تأتي ضمن أهم أسعار السيارات الحديثة 2021 التي يسعى الكثير من أبناء المملكة ودول الخليج أيضًا ن ولا سيما أن هذا الطراز من السيارات يجمع بين القوة والمرونة والصلابة والانطلاقة المميزة للأشخاص من عشاق قيادة السيارات، وهذا هو سبب انتشار وتوغل سيارات سيات وخصوصًا سيارات سيات ليون، وفيما يلي ؛ سوف يتم توضيح سعر سيات ليون 2021 في السعوديةسيارة سيات ليون 2021
لقد جاءت النسخة (الهاتشباك) من سيارات ليون لتكون أكبر وأطول من سيارات الجيل السابق بنحو 86 مم واكبر في العرض أيضًا بحوالي 16 مم، ولقد أصبحت قريبة أكثر من الأرض بالاختلاف حالي 3 مم عن الجيل السابق، بينما جاءت قاعدة العجلات بطول أكب يُعادل 50 مم، وتم الاحتفاظ بسعة حقيبة التخزين الخلفية التي تتسع إلى 350 لترًا.سعر سيات ليون في السعودية 2021
يختلف السعر عن سعر النترا 2021 في السُّعُودية؛ حيث تأتي سيارة سيات ليون بعدد كبير من المزايا الفائقة والمتطورة جدا التي قد حرصت الشركة على دمجها في الإصدار الجديد من السيارة لعام 2021، وعلى الرغم من ذلك؛ فهي تأتي ضمن الفئة المتوسطة من أسعار السيارات؛ حيث إن سعر السيارة يبلغ تقريبًا حوالي 93.5 ألف ريال سعودي، وهي نفس قيمة سعر السيارة تقريبًا في دول الخليج مع مراعاة اختلاف قيمة العملات، كما يبلغ سعر السيارة في مصر حوالي 389 ألف جنيه مصري.مواصفات سيارة سيات ليون 2021
عند النظر إلى السيارة من الداخل؛ سوف نجد أنه تحتوي على شاشة عدادات رقمية متغيرة بمقاس 10.25 بوصة ويمكن عبر شاشة أخرى إضافية عرض البيانات إلى جانب القدرة على تشغيل الوسائط المتعددة وهي بمقاس 8.25 انش، وهي شاشة ملونة تعمل بالتاتش.مواصفات محرك السيارة
توفر ليون العديد من أنواع المحركات، وهذه المحركات المتطورة والعالمية تعمل بتقنية TSI وهي تأتي بسعة 1 لتر تربو لكل 3 أسطوانات وكذلك 1.5 لتر تربو لكل 4 أسطوانات، ويوجد أيضًا محرك بسعة 2 لتر تربو، والعديد من أنواع المحركات الأخرى التي تعمل بوقود الديزل ، وقد أعلنت الشركة أنها سوف تقوم بتوفير نسخة هجين من ليون.
وتبلغ سَعَة محرك السيارة 1600 سي سي بقوة 110 حصان ، 4 مقاعد، 4 سلندر، عزم الدوران 155 نيوتن، أقصى سرعة تبلغ 185 كم / ساعة، يوجد خاصية الحقن الإلكتروني للوقود، ثم أن السيارة مزودة بنظام فرامل ABS.صور سيارة سيات ليون 2021 Seat leon
الصور التالية تُوضح شكل سيارة 2021 Seat leon الجديدة من الداخل ومن الخارج والتي تحمل ألوان غاية في الروعة وتصميم داخلي وخارجي متميز أيضًا:
في نهاية الموضوع نكون قد عرضنا لكم سعر سيات ليون في السعودية والخليج ومصر مع التعرف على أهم مواصفات السيارة وتصميمها من الداخل والخارج أيضًا.
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