بالصور هونج كونج تكشف عن تصميم السيارة الطائرة للتخفيف عن النقل البري

نشر أحد المصممين الإيطاليين مجموعة من التصميمات الايطالية الراقية لسيارات ذاتية القيادة الطائرة الأجرة تشبه في تصميمها الطائرات بدون طيار. وأوضح المصمم الإيطالي أندريا بونتي، في تصميماته أن السيارة الذاتية القيادة ستحمل ما يصل إلى 4 ركاب أثناء جلوسهم في مقاعد فردية مع وسائد مصنوعة من القماش والجلد الناعم.

صور تصميم سيارة كايت Kite الأجرة الذاتية القيادة

اختار بونتي اسم كايت مستوحاة من طائر معروف في هونج كونج ومعناها الطائر الأسود ويستهدف أن يتم استخدام السيارات الأجرى في منطقة الخليج الكبرى في الصين، والتي تتكون من تسعة مدن، ومنطقتين إداريتين خاصتين، وتعاني من مشاكل اقتصادية بسبب قيود السفر بسبب الأحوال الصحية الحالية في المدينة.

خصائص السيارات الأجرة الطائرة في الصين

تضم أيضًا السيارة مساحة للتخزين أسفل مقعد الركاب لتخزين الأشياء مثل الحقائب. ويوفر تخزين ظهر المقعد مساحة للأمتعة الأكبر حجمًا. فلقد تم تجهيز المقصورة أيضًا بشاشتين كبيرتين في الأمام وشاشتين أصغر في الجزء الخلفي من مقاعد الصف الأمامي، والتي تعرض معلومات خاصة بالرحلة مثل المدة وبيانات الإقلاع والهبوط.

يتميز جسم الطائرة بتصميم دائري ومضغوط، لتقليل السحب الهوائي وتحسين القدرة على المناورة أثناء الطيران. ويقول المصمم في بيانه الصحفي في صحيفة “دايلي ميل” أن التصميم شبيه بالطائرات الخاصة، والتي تتكون من ممر مركزي وخط واحد من المقاعد على الجانبين، كما أنها ستكون السيارة الطائرة الأفضل في المرحلة الانتقالية مع التحسينات التي تدخل على السفر الجوي بشكل أكبر.

ويقدم التصميم المبتكر لهذه السيارة الطائرة المنطقة الصاعدة، ويشجع على تقدم البحث العلمي والتكنولوجيا، وليس فقط سيحدث ذلك في هونج كونجح بل في منطقة الخليج الكبرى وجميع أنحاء آسيا.

هونج كونج تجهز أرصفة للسيارات الطائرة

وعلى الأرصفة تسعى هونج كونج لتمهيد الأرصفة حول المنطقة وتجهيزها بأماكن إعادة الشحن قبل الإقلاع لرحلات طائرة كايت kite ولكن لم يتم الكشف عن تكلفة الرحلة بعد. ويعتقد المسؤولون الصينيون أن السفر الجوي بالسيارات في وسائل النقل العام سيحدث انفراجة كبيرة ويخفف من وطأة وسائل النقل العام بين البر الرئيسي ومنطقة الخليج الكبرى هناك.