هيونداي تكشف النقاب عن سوناتا إن لاين 2021

كشفت هيونداي المزيد من التفاصيل حول طراز سوناتا إن لاين- N Line 2021 السيدان متوسطة الحجم، والتي تأتي بشكل جديد كليًا، سوناتا إن لاين ستكون نقطة دخول مميزة إلى العلامة التجارية "إن" عالية الأداء من هيونداي، والتي تتميز بتصميمها المتطور، ويكمل طراز "إن لاين" توسيع تشكيلة سوناتا، بعد إطلاق سوناتا وسوناتا هايبرد الجديدة.

تصميم رياضي بعناصر مميزة

ويبرز التصميم الخارجي المنخفض والواسع لسيارة سوناتا إن لاين الجديدة،ـ معتمدا على هوية التصميم الرياضي الحسي من هيونداي، وذلك من خلال الواجهة الأمامية الجريئة، وفتحات الهواء العريضة، ويأتي جانب السيارة، ليؤكد التصميم الرياضي لسوناتا إن لاين من خلال ألواح الجسم المنحوتةـ، وتندمج خلفية السيارة مع التصميم العام بشكل منحوت بدقة، ومصمم لتعزيز الأداء الديناميكي الهوائي، وتتكامل عناصر التصميم الداخلي مع الخارجي في سوناتا إن لاين، وتتضمن عجلة القيادة N المثقوبة بالجلد مع قضبان معدنية، ومقاعد رياضية محاكة باللون الأحمر مع مساند جلدية، وفتحة تروس مع لمسات معدنية وإضافات جلدية ودواسات مصنوعة من السبائك المعدنية.

سوناتا إن لاين أقوى طرز سوناتا من هيونداي

سوناتا إن لاين تأتي مع محرك Smartstream GDi سعة 2.5 لتر بشاحن توربيني، مقترنًا بناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات، ينتج 290 حصانًا، ما يجعل سوناتا إن لاين أقوى طرز سوناتا الذي طرحته هيونداي على الإطلاق.

مجموعة تقنيات مساعدة السائق

ويدعم أداء سوناتا إن لاين، مجموعة من تقنيات مساعدة السائق، بما في ذلك مساعد تجنب الاصطدام الأمامي، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد متابعة المسار، ونظام المساعدة على القيادة على الطريق السريع، ومساعد تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، ومساعد تجنب الاصطدام في المواقف العكسية.