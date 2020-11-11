بدعم من BMW i أول رحلة بالبدلة المجنحة الكهربائية

التنقل الكهربائي في سيارة BMW i يحقق التفوق باتجاه البعد الثالث، ففي إطار تنظيم حدث #NEXTGen 2020، تقدم مجموعة BMW أول نظام قيادة كهربائي لبدلة مجنحة يمكن بواسطتها تحقيق حلم الطيران بطريقة جديدة تماما.

بيتر سالزمان يطير ببدلة كهربائية من BMW i

البدلة المصممة حديثاً بالكامل بالتعاون ما بين BMW i وDesignworks، والطيار المحترف بالبدلة المجنحة بيتر سالزمان من النمسا، وثقت رحلته الأولى باستخدام بدلة كهربائية من BMW i من خلال تصوير فيديو متقن، ويُظهر الفيلم المذهل كيف أن تقنية BMW eDrive قادرة على إحداث تغيير دائم في تجربة التنقل الفردي، وأنها لا تقتصر على الطرقات فقط.

مجموعة BMW تستعرض أحدث المنتجات الجديدة

ومن المنتظر أن تستعرض مجموعة BMW كيف تمضي الشركة قدماً في التغيير ضمن قطاع السيارات العالمي، كما ستعرض مجموعة BMW أحدث المنتجات الجديدة بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية المبتكرة ومفاهيم المركبات لمستقبل التنقل الفردي.

تم الاعتماد على الخبرة الطويلة وكفاءة التطوير التي امتلكتها علامة BMW i بطريقة مبتكرة تماماً، وكانت النتيجة تقديم حزمة تخزين طاقة قوية وصغيرة الحجم وخفيفة الوزن لتجربة طيران فريدة من نوعها مع البدلة الكهربائية من BMW i.

مكونات البدلة الكهربائية من BMW i

تتكون وحدة الطيران الخاصة بالبدلة الكهربائية من BMW i من اثنتين من مراوح الكربون المغلفة، تنتج كل منها طاقة 7.5 كيلو واط، بسرعة حوالي 25000 دورة في الدقيقة وإجمالي طاقة يبلغ 15 كيلو واط، وتعمل لمدة قدرها 5 دقائق. ويعد تصميم وحدة القيادة والبدلة المجنحة المطورة حصرياً نتيجة للتعاون بين بيتر سالزمان والفريق الإبداعي من Designworks.