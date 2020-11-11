آخر تحديث لـ أسعار السيارات الجديدة 2020 في السعودية

يستعرض موقع “ثقفني” المهتم بشؤون السيارات في المملكة العربية السعودية آخر تحديث لأسعار السيارات 2020 والتي تشمل الفئات السعرية من مبلغ 28500 ريال إلى 271000 ريال سعودي. ولابد أن تعلموا أن هذه الأسعار لا تشمل الضريبة ولا تشمل التسجيل. وجميع السيارات متوفرة في العديد من المعارض أشهرها معرض عماد الدين للسيارات في السعودية. وملحوظة قبل أن نبدأ بالسرد: أسعار السيارات احتمال كبير تنزل أو ترتفع لذلك سنعطيكم متوسط الأسعار في هذه الأيام. آخر أسعار السيارات الجديدة 2020 في السعودية آخر أسعار السيارات الجديدة 2020 في السعودية 1- رينو سمبل موديل 2020 السعر 28 ألف و 500 ريال. 2- شيفروليه سبارك موديل 2020 فئة ال اس السعر 29 ألف و 800 ريال سعودي. 3- سوزوكي ديزاير موديل 2020 السعر 32 ألف ريال. 4- كيا بيجاس موديل 2020 فئة ستاندارد السعر 36 ألف ريال. 5- نيسان صني موديل 2020 فئة اس في حساسات خلفية وجناح أوتوماتيك زجاج أمامي كهربائي وريموت والسعر 34 ألف ريال. 6- نيسان صني موديل 2020 فئة اس في مطور، مزود بجنوط وحساسات خلفية وفتحات تكييف خلفية وزجاج كهربائي، وتكاية خلفية والسعر: 40 ألف ريال سعودي. 7- كيا بيجاس 2020 ومزودة بجنوط وكشافات ضباب وحساسات خلفية، وشاشة كاميرون ومثبت سرعات والسعر يصل لـ 39 ألف ريال. 8- هيونداي أكسنت 2020 ستاندارد والسعر 45 ألف ريال. 9- ياريس موديل 2020 فئة واي وبالنسبة للشاشة السعر 46 ألف ريال وبدون شاشة 45 ألف ريال. 10- النترا فئة ستاندرد بدون ليد الألفين سي سي سعر 56 ألف و500 ريال، وأما سيارة النترا بـ ليد سعرها 58 ألف و 500 ريال. أسعار سيارات في السعودية 2020 التي تزيد عن 58 ألف ريال أسعار سيارات في السعودية 2020 التي تزيد عن 58 ألف ريال 1- النترا نصف أوتوماتيك ومزودة بمثبت سرعة وبدون جنوط و2000 سي سي ويصل سعرها إلى 61 ألف ريال سعودي و 500. 2- النترا مزودة بفتحة سقف تجريدة والجنوط مقاس 17 وبها مفتاح ومقعد قماش، 2000 سي سي ويصل سعرها إلى 64 ألف و 500 ريال. 3- السيارة تويوتا كرولا 2020 اكس ال اي وسعرها يصل لـ 59 ألف ريال سعودي، أما السيارة تويتا الأبيض بـ 60 ألف ريال و 500. 4- تويوتا كرولا اكس ال مطور 2020 يصل سعرها لـ 64 ألف ريال وبها جنوط وجناح وشاشة. 5- كرولا 2000 سي سي اكس ال اي وبروجيكتور بها وشاحن لاسلكي السعر 66500 6- هيوندا سيفك 2020 فئة سبارك 2500 سي سي فتحة سقف وارد عبدالله هاشم والسعر 68 ألف ريال. 7- كيا أوبتيما 2020 الفين سي سي وجنط 17 وحساسات أمامية وخلفية ووارد الخليج يصل سعرها إلى 66 ألف ريال ومزودة بمثبت سرعة. 8- شيفورليه ماليبو 2020 فئة الأس السعر 66 ألف و500 يصل سعرها إلى 66 ألف و 500 ريال سعودي.

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