معشوقة الملايين.. مواصفات سيارة Hummer الجبارة الجديدة

تعتبر سيارات همر Hummer واحدة من أفخم وأفخر سيارات الدفع الرباعي العالمية، وتأتي من قبل شركة السيارات الأمريكية جنرال موتورز، ومنذ البدء في بيعها للجمهور خلال تسعينات القرن الماضي تحولت مجموعة سيارات همر إلى عشق لملايين الأشخاص، نتيجة ما تقدم السيارة من قوة وإمكانيات وصفها البعض بالجبارة، خاصة عند استعمال السيارة في الطرق الجبلية الوعرة ورحلات السفاري.

بداية إنتاج الشركة جاء مع سيارة Hummer H1 في عام 1991 ثم تبعها أربع سيارات آخرى Hummer H2 في عام 2003، ثم سيارة Hummer H3 في عام 2006، وقد توقف انتاج الثلاث نماذج السابقة مع نهاية عام 2010ـ لتقوم شركة جنرال موتوزر للسيارات الأمريكية بإنتاج نموذجين جديدين وهما Hummer H3T وسيارة Hummer HX، لكن طالعتنا الأخبار الصحفية عن سيارة جديدة سوف تطرح في الأسواق خلال الأشهر القليلة المقبلة.

الكشف عن سيارة همر الجديدة Hummer EV

كشفت شركة جنرال موتورز عن أحدث سيارات همر 2020 الجديدة كلياً Hummer EV، وقد جاءت السيارة بتصميم ومواصفات جذبت انتباه ملايين الأشخاص من المحبين لفئة سيارات الدفع الرباعي حول العالم، وأبرز ما أثار الإعجاب بتلك السيارة الجديدة Hummer EV أنها تأتي في صورة سيارة بيك اب كبيرة تم تزويدها بمقصورة واسعة موجود بها صفين من المقاعد لجلوس الركاب داخلها.

أما بالنسبة لعشاق السيارات المكشوفة فقد تم تصميم سيارة Hummer EV بسقف يمكن إزالته، وبذلك يمكنك تحويل السيارة بخطوات بسيطة إلى مركبة مكشوفة، وهي تعتبر الأكثر تميزاً وعشقاً في رحلات السفاري في الصحراء العربية، حيث يمكنك رفع السقف والاستمتاع بجمال البيئة الطبيعية المحيطة بك.

إمكانيات سيارة همر الجديدة Hummer EV

وفق المصادر الصحفية فإن السيارة الجديدة من همر سوف تأتي بهيكل معدني طوله 5 أمتار و50 سم تقريباً، على أن تكون المسافة بين محوري العجلات 3 أمتار و44 سم تقريباً، أما بالنسبة لقوة المحرك فإن سيارة Hummer EV سوف تأتي بثلاث محركات كهربائية تولد عزم حركة يعادل 1000 حصان، وبهذه القدرة الكبيرة تنطلق السيارة بسرعة من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال ثلاثة ثواني فقط، كما توفر مركبة همر الجديدة تقنية Super Cruise، وعبر استخدامها يتم التحكم في حركة السيارة على الطرق السريعة دون الاعتماد على السائق.