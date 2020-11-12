شاهدوا سيارة Discovery الجديدة من لاند روفر 

اكتسبت Discovery من لاند روفر، شعبية كبيرة بين محبي السيارات رباعية الدفع بسبب قوتها المعروفة، إلا أن الشركة أضافت إلى القوة في النموذج الجديد من السيارة، معالم الحداثة والتطور.

لاند روفر تعرض Discovery الجديدة

أحدث نموذج من Discovery كشفت عنه لاند روفر، وضح من خلالها اختلاف كبير من حيث المظهر، واكتسبت العديد من ملامح التميز التي تجلت من خلال تصميم الواجهة الأمامية والمصابيح المثبتة عليها، وتصميم فتحات الهواء الجانبية على هذه الواجهة، فضلا عن أن الهيكل أصبح أكثر انسيابية بشكل عام، وحصل الهيكل على جنح هوائي صغير ثبت على مؤخرة السقف، كما أحيطت حجرات العجلات وممتصات الصدنات بإطارات بلاستيكية سوداء مميزة.

مقصورة Discovery طالها تحديث كبير

التطوير والتحديث طال المقصورة بشكل ملحوظ للغاية، فحصلت Discoveryالجديدة على مقاعد رياضية مريحة، وعلى تصميم مميز لمقبض تغيير السرعات، ومقود مزود بلوحات لمسية للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية، وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية بمقاس11.4 بوصة يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية، وشاشة إلكترونية بمقاس 12 بوصة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

إضافات وميزات مهمة

وزودت السيارة بالعديد من التقنيات والإضافات المهمة، مثل ميزة إظهار عدادات السرعة، واتجاهات الطريق على الزجاج قبالة السائق، وأنظمة قيادة متطورة يمكن اختبارها تبعا لحالة الطريق، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

محرك Discovery لاند روفر

وتأتي Discovery من لاندر روفر بعدة أنواع من المحركات، فتأتي بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 300 حصان، ومحركات بنزين بسعة 3.0 ليتر، ومحركات D250 بعزم 249 حصانا، ومحركات D300 بعزم 300 حصان، وفقا لما نشرته وكالة روسيا اليوم.