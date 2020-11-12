جديد أسعار السيارات هيونداي 2020-2021 بعد الضريبة 15%

ننشر مجموعة من أسعار السيارات الحديثة الجديدة لـ سيارات هيونداي 2020-2021 بعد تطبيق ضريبة الـ 15% ولكن قبل أن نتطرق إلى الموضوع وتفاصيله لابد أن ننوّه أن هذه الأسعار متغيرة وتتغير من معرض سيارات في المملكة العربية السعودية إلى معرض آخر، فإذا وجدت أي تغيير أو فارق كبير يرجى تزويدنا بآخر أسعار السيارات في السعودية لتحديث معلوماتنا، وللتنبيه أيضًا الأسعار تختلف حسب كل وكيل تزيد أو تنقص 3-10 آلاف ريال سعودي، وهذه الأسعار التي جمعناها في وكلاء هيونداي في المملكة العربية السعودية في كل من المجدوعي Almajdouie وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات Mohamed Yousef Naghi Motors Co. وشركة الوعلان للتجارة Wallan Trading Company .

1- نبدأ بسيارة هيونداي اكسنت وهي فئتين الفئة الأولى 1.4 لتر يبلغ سعرها 57 ألف ريال، والفئة الثانية 1.4 لتر وسعرها يبلغ 64 ألف ريال سعودي.

2- وننتقل إلى سيارة هيونداي إلنترا وتأتي بـ 7 فئات كالتالي: جي ال 1.6 بيسك ويبلغ سعرها 72 ألف ريال سعودي، وسيارة هيونداي جي ال 1.6 لتر استاندر بسعر 74 ألف ريال سعودي. وأما فئة هيونداي جي ال 2 لتر بيسك وسعرها 74 ألأف ريال سعودي، وسيارة هيونداي جي ال اس 2 لتر استاندر بمبلغ 76 ألف ريال و 500 ريال سعودي، وأما سيارة هيونداي جي إل اس 2 لتر نص فول أوتوماتيك تبلغ 80 ألف ريال سعودي. وبالنسبة لسعر سيارة هيونداي جي ال اس 2 لتر ونصف فل بلس فسعرها يصل إلى 86 ألف ريال. وبالنسبة لـ سعر هيونداي جي ال اس 2 لتر فل كامل بمبلغ 89 ألف ريال سعودي.

آخر تحديث لـ أسعار السيارات الجديدة 2020 في السعودية

3- أسعار فئة هيونداي سوناتا وهي تأتي في 9 فئات كالتالي: سوناتا جي ال 2 لتر بيسك 94 ألف ريال سعودي، وجي ال اس 2 لتر بيسك LED بمبلغ 95 ألف ريال سعودي، وفئة سوناتا جي ال 2.5 لتر بيسك بمبلغ 97 ألف و 500 ريال سعودي، وسوناتا جي ال اس 2.5 لتر بيسك LED بمبلغ 99 ألف ريال سعودي، وسعر سوناتا جي ال اس 2.5 لتر استاندر 106 ألف ريال سعودي، وسعر سيارة هيونداي جي ال اس 2.5 لتر استاندر بلس 116 ألف ريال، وسعر هيونداي سوناتا جي ال اس 2.5 لتر نص فل كومفورت تبلغ 123 ألف ريال سعودي. وسعر هيونداي سوناتا جي ال اس 2.5 لتر نص فل كومفورت تبلغ 127 ألف ريال سعودي، وسعر سيارة جي ال اس 2.5 لتر فل كامل بريميوم 141 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي أزيرا 2021 بـ 4 فئات

يبلغ سعر سيارة هيونداي أزيرا 2021 فئة سمارت 142 ألف ريال سعودي، وسعر هيونداي أزيرا 2021 سمارت بلس 148 ألف ريال سعودي، وسعر السيارة هيونداي أزيرا 159 ألف ريال سعودي، وسعر سيارة هيونداي أزيرا فل كامل بريميوم 179 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي كريتا 2021 والتي تأتي بـ 3 فئات

1- سعر سيارة هيونداي كريتا 2021 بيسك تأتي بمبلغ 72 ألف ريال سعودي.

2- سعر سيارة هيونداي كريتا 2021 ستاندر بمبلغ 80 ألف ريال سعودي.

3- سعر سيارة هيونداي كريتا 2021 نصف فل بمبلغ 83 ألف و 500 ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي كونا 2021 كونا في السعودية 2 لتر MPI

1- سعر هيونداي كونا ستاندر 78 ألف ريال سعودي.

2- سعر سيارة نص فل هيونداي كونا 85 ألف ريال سعودي.

3- سعر سيارة هيونداي كونا نصف فل كومفورت بمبلغ 91 ألف ريال سعودي.

4- سعر سيارة هيونداي كونا بريميوم 92 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي بلاسيه 2020-2021 في السعودية

1- سعر سيارة هيونداي بلاسيه بيسك 148 ألف ريال سعودي.

2- سعر سيارة هيونداي بلاسيه ستاندر 167 ألف ريال سعودي.

3- سعر سيارة هيونداي بلاسيه نص فل 176 ألف ريال سعودي.

4- سعر سيارة هيونداي بلاسيه كومفورت 193 ألف ريال سعودي.

5- سعر سيارة هيونداي بلاسيه بريميوم بمبلغ 205 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة توسان Tucson هيونداي 2020 -2021 في السعودية

1- سعر هيونداي بيسك 92 ألف ريال سعودي.

2- سعر هيونداي ستاندر 98 ألف ريال سعودي.

3- سعر هيونداي نص فل بمبلغ 110 ألف ريال سعودي.

4- سعر هيونداي بريميوم 131 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة سانتافيه SantaFe هيونداي 2020 – 2021

1- سعر سانتافيه هيونداي 2.4 لتر استاندر بمبلغ 109 ألف ريال سعودي.

2- سعر سيارة سانتافيه هيونداي 2.4 لتر نصف فل بمبلغ 131 ألف ريال سعودي.

3- سعر سيارة هيونداي سانتافيه 3.5 لتر ستاندر 126 ألف ريال سعودي.

4- سعر سيارة هيونداي سانتافيه 3.5 لتر نصف فل 139 ألف ريال سعودي.

5- سعر سيارة هيونداي سانتافيه 3.5 لتر كومفورت 150 ألف ريال سعودي.

6- سعر سيارة هوينداي سانتافيه 3.5 لتر بريميوم 160 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي فولستر Veloster 2020-2021 في السعودية

1- الفئة الأولى سيارة هيونداي فولستر سعرها 2 لتر بيسك يبلغ سعره 79 ألف ريال سعودي.

2- الفئة الثانية سيارة هيونداي فولستر 2 لتر ستاندر سعرها يصل لـ 89 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي اتش 1 H1 لـ عام 2020-2021 وتأتي بـ 4 فئات

1- سيارة هيونداي اتش 1 فئة جي ال بمبلغ 88 ألف ريال سعودي.

2- سعر سيارة هيونداي اتش 1 فئة جي ال اس 9 ركاب بدون فتحة سقف بمبلغ 107 ألف ريال سعودي.

3- سعر سيارة هيونداي جي ال اس 9 ركاب مع فتحة سقف بمبلغ 112 ألف ريال سعودي.

4* سعر سيارة هيونداي جي ال اس 12 راكب بمبلغ 106 ألف ريال سعودي.

ملحوظة: جميع سيارات هيونداي تأتي بضمان المصنع 5 سنوات أو ضمان 100 ألف كم.