أسعار سيارات مستعملة السعودية وأماكن بيعها

يبحث الكثير من محبي السيارات في المملكة العربية السعودية عن أسعار السيارات المستعملة 2020 والأماكن التي يتم بيعها فيها وفي موضوعنا الذي نقدمه على موقع (ثقفني) المهتم بأخبار السيارات الجديدة والمستعملة، وآخر أسعارهما في السعودية، سيارات للبيع في السعودية بأسعار تبدأ من 10 آلاف ريال سعودي، مع العلم أن الأسعار تتغير من وقت لآخر يمكن أن تزيد أو تقل مع نهاية العام، فتابعونا.

أسعار سيارات مستعملة في السعودية تبدأ من 10 آلاف ريال

1-مرسيدس موديل 1991، فل أتوماتيك، السعر 10 آلاف ريال المكان المدينة المنورة رقم هاتف البائع: 0543444196

2- سيارة هونداي مستعمل موديل 2011 بحالة جيدة المكان الرياض الروضة السعر 10 آلاف ريال سعودي، رقم البائع: 0538513950.

3- سيارة شيفرولية كابتيفا، موديل 2009 سارت 30 ألف جيلو متر المكان القصيم، والسعر 11500 ريال سعودي، ورقم البائع: 0580215456.

4- سيارة رينو سيمبول، موديل 2016 قطعت 45 ألف كيلومتر، والمكان: حي الياسمين، والسعر 16 ألف ريال سعودي، ورقم البائع: 0582084623.

5- سيارة كابرس مستعمل موديل 2007 قطعت 380 ألف كيلومتر، المكان الرياض، لأعلى سعر، ورقم البائع:0590150733

6- سيارة فورد تورس: موديل 2013 فل أوتوماتيك المكان: المدينة المنورة، السعر 40 ألف ريال، رقم البائع: 0563230881.

جديد أسعار السيارات هيونداي 2020-2021 بعد الضريبة 15%

7- سيارة بيكانتو ديباجه، موديل 2015 قعت 145 ألف كيلومتر، والمكان الرياض، والسعر 14 ألف ريال، ورقم البائع: 0547299811

8- سيارة باجيرو، موديل 2009 قطعت 235 ألف كيلومتر، والمكان جدة، والسعر 22 ألف ريال سعودي، ورقم البائع: 0542429423

9- سيارة هونداي النترا موديل 2016 بحالة جيدة جدًا، والمكان الرياض، والسعر يبدأـ من 30 ألف ريال، ورقم البائع: 0559588491

10- سيارة سوناتا موديل 2008 مستعملة، عادي، المكان جدة، لأعلى سعر، ورقم البائع 0504461650

سيارات مستعملة للبيع وأرقام أصحابها في السعودية

11- سيارة سوناتا موديل 2006 قطعت 590 ألف كيلومتر، والمكان الرياض، والسعر : 12500 ريال، ورقم البائع: 0540671917

12-سيارة كيا موديل 2013 في السعودية وقطعت 288 ألف كيلومتر، وبحالة جيدة جدًا، وسعرها 31 ألف ريال سعودي، ورقم البائع: 0560602734.

13- سيارة أكسنت، موديل 2015 وقطعت 200 ألف كيلومتر، والمكان المدينة المنورة والسعر 21 ألف ريال سعودي، ورقم البائع: 0540732407.

14- سيارة فورتشينير، موديل 2012 قطعت 167 ألف كيلومتر والمكان: النسيم الرياض، والسعر 50 ألف ريال سعودي، ورقم البائع: 0567795261

15- سيارة كيا ريو، موديل 2017 مستعملة، وقطعت 189 ألف كيلومتر والمكان الرياض، ومعروضة لأعلى سعر، ورقم البائع: 966537218525

ملحوظة مهمة بخصوص أسعار السيارات في السعودية وخاصة المستعملة يمكن أن تتغير والافضل أن يتصل الراغب في الشراء بالعارض للبيع، ويتمنى موقع ثقفني للجميع التوفيق في اختيار السيارات المناسبة له.