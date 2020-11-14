هوندا تبدأ بطرح سيارتها الجديدة ذاتية القيادة

عبد الرحمن الحاج السبت,14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 - 18:32
أعلنت شركة هوندا اليابانية، أنها ستكون أول شركة لصناعة السيارات تنتج كميات كبيرة من سيارات ذاتية القيادة من المستوى الثالث، وقالت إن نسخة من سيارة السيدان الفاخرة هوندا ليجند، مع معدات القيادة الآلية المعتمدة حديثًا، ستكون متاحة قبل نهاية مارس 2021.
سيارات هوندا الجديدة لديها وعي بيئي
ووفقا لما أعلنته الشركة اليابانية، فإن هناك ستة مستويات من المركبات ذاتية القيادة من المستوى 3 لديها وعي بيئي، قادر على سبيل المثال، على اجتياز سيارة تسير ببطء، لكن نظام هوندا سيتطلب من السائق البشري أن يكون في حالة تأهب كافية لقيادة عجلة القيادة في أي لحظة.
تقنية القيادة الذاتية Traffic Jam Pilot
يأتي هذا الإعلان بعد أن صادقت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء الماضي، على تقنية القيادة الذاتية Traffic Jam Pilot من هوندا لتأخذ عجلة القيادة في مواقف معينة.
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