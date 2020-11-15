فيراري تطلق سيارتها الجديدة SF90 Spider

أطلقت شركة "فيراري" مؤخرا سيارتها الجديدة "SF90 Spider"القوية، التي تأتي مع محرك بقوة 780 حصاناً، فضلاً عن محركين كهربائيين يضيفان قوة إضافية تبلغ 220 حصاناً.

سعر سيارة فيراري SF90 Spider

ووفقا لما أوردته وكالة رويترز فإن سعر السيارة يصل إلى 558 ألف دولار أمريكي في إيطاليا –البلد الأم-، ما يعني أن سعرها خارج إيطاليا سيفوق هذا المبلغ، ومن المتوقع أن يتم التسليم الأول لها في الربع الثاني من العام المقبل في أوروبا، بداية، وفي وقت لاحق من العام إلى العديد من الأسواق الأخرى.

فيراري لا ترى منافسين في السوق حاليا

من جهته قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق إنريكو جاليرا خلال عرض للشركة على شبكة الإنترنت: "تعتبر SF90 سيارتنا الفائقة. لا نرى أي منافسين في السوق في الوقت الحالي، والسيارة ستجذب أيضاً مالكي السيارات الرياضية القوية من سلسلة V12".