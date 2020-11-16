جنرال موتورز توظف 3000 مهندس وخبير معلوماتية لتطوير مركبات ذاتية القيادة

أعلنت مجموعة جنرال موتورز للسيارات مؤخرا، عن توظيف ثلاثة آلاف مهندس وخبير معلوماتية ومصمم، لزيادة كادرها الوظيفي في هذه التخصصات من أجل تطوير مركبات كهربائية وذاتية القيادة.

جنرال موتورز تنافس في صناعة السيارات ذاتية القيادة

وقالت المجموعة إنها باشرت عمليات التوظيف هذه، على أن تستمر حتى الربع الأول من 2021، وشدد رئيس جنرال موتورز مارك رويس على أهمية مواصلة المجموعة التوظيف والاستعانة بمواهب منوعة جديدة، واعتبر أن هذا يظهر التصميم على الاستمرار في تطوير البرمجيات التي تحتاجها المجموعة للهيمنة على سوق المركبات الكهربائية، وتحسين تجربة الزبائن والحصول على يد عاملة من ذوي الخبرة في مجال البرمجيات".

جنرال موتورز إلى تطوير 20 طرازاً من المركبات الكهربائية

وتسعى جنرال موتورز إلى تطوير 20 طرازاً من المركبات الكهربائية بالكامل بحلول 2023، لحجز مكان لها بمواجهة "تيسلا"، الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، وطرحت جنرال موتورز مركبات هجينة أو كهربائية مثل "فولت" و"بولت" من "شفروليه"، كما قدمت نسخة كهربائية من هامر رباعية الدفع، غير أن الشركة تسعى إلى تعزيز وجودها في السوق الواعدة.