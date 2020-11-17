مازدا تطلق سيارة mazda 6 الجديدة بتحديثات مُميزة

مازدا اليابانية لصناعة السيارات أطلقت سيارتها الجديدة mazda 6 والتي أجرت عليها العديد من التحديثات المميزة، وجاءت مازدا 6 في إصدار كربوني جديد.

مازدا تطلق سياراتها الجديدة

وكشفت شركة مازدا أن السيارة الجديدة تمتلك تطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع كروز كونترول، وتستطيع وقف وتشغيل المحرك بشكل أوتوماتيكي في الزحام، مع خاصية رصد المشاة والتحذير من التصادم.

مقصورة mazda 6

سيارة مازدا الجديدة أجري عليها تحديثات في المقصورة أيضا، حيث أتت بشاشة لمسية، بالإضافة لنظام المعلومات الترفيهية، مع نظام سمعي بـ 6 مكبرات صوت، وبلوتوث ونظام تحكم في المناخ بمنطقتين والدخول بدون مفتاح.

سيارة mazda 6 تأتي بمحرك 2500 سي سي أربعة سلندر بقوة 187 حصاناً، والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك "غير" مكون من 6 سرعات.