يسعى محبو السيارات إلى معرفة عروض تقسيط سيارات جديدة في المملكة العربية السعودية لعامي 2020-2021 واليوم سنعرض لكم عروض عبد اللطيف جميل للتمويل على سيارات كيا الجبر 20201 Sakar . العروض ستشمس كيا 2020-2021 بيجاس، وسيارةكيا سيلتاس، وسيارة كيا سيراتو . وبالنسبة لقيمة الأقساط ستكون بدون ضريبة القيمة المضافة الجديدة المفروضة على السيارات الـ 15%.

جديد أسعار السيارات هيونداي 2020-2021 بعد الضريبة 15%

عروض تقسيط سيارات في السعودية 2020-2021

1- سعر كيا بيجاس: 984 ريال سعودي.

2-سعر كيا سيراتو: 1357 ريال سعودي.

3- سعر كيا سيلتوس: 1484 ريال سعودي.

4- كيا سبورتاج: 1692 ريال سعودي.

مميزات العروض الحالية على سيارات تقسيط في السعودية موديل كيا

1- بدون دفعة أولى.

2- بدون رسوم إدارية.

3- يدفع عن العميل القسط الأول والثاني.

4- قبول الذين يحصلون على رواتبهم نقدًا.

5- الحد الأدنى للراتب 3 آلاف ريال سعودي.

6- قبول موظفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

7- نقل العقد مجانًا.

8- إمكانية إعادة تمويل الدفعة الأخيرة.

9- سرعة وسهولة إجراءات التأمين.

10- توفير خدمات إلكترونية لما بعد البيع مثل تجديد الاستمارة ونقل الملكية وطباعة التفويض وإخلاء الطرف ووثيقة التأمين.

11- العروض مستمرة حتى نفاذ الكمية، مع تطبيق الشروط والأحكام، ويمكن التواصل مع المعرض لهذه العروض.

عروض كيا الجبر لعام 20201 كاش وليس تقسيط

عروض شهر نوفمبر 2020 العرض الأول والخاص بـ كيا ريو سعر السيارة سيدان المدمجة الغنية عن التعريف والتي تتنافس بقوة في فئتها من ناحية السعر والمواصفات واقتصادية استخدام الوقود وخدمات ما بعد البيع يتم توفيرها بفئتين السيدان والهاتشباك وبمحرك اقتصادي مكون من 4 اسطوانات 1400 سي سي ويستهلك 17 ونصف كيلومتر في الليتر الواحد يمكن الحصول عليها جديدة ابتداء من 48800 ريال سعودي وخصم خاص خلال شهر نوفمبر بنحو 3 آلاف ريال سعودي.

العرض الثاني مصرف الراجحي بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية راتب يبدأ من 2500 ريال وهامش ربح 1.99 وخدمات مميزة لما بعد البيع، وتفويض الكتروني، وتغطية تأمينية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتفويض مجاني داخلي لشخصين مجانًا وإمكانية التمديد الجغرافي لمصر والأردن والسودان، وامكانية تقسيط الدفعة الأخيرة من سنة إلى سنتين.

والعرض الثالث الخصومات الخاصة خصم خاص على كابينزا يوصل لـ 9 الاف و 600 ريال وخصم خاص على سيارة العضلات الكورية كي اس تينجر يصل لـ 19 الف و200 ريال وخصم خاص على سول soll يصل لـ 3 الاف ريال سعودي.

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