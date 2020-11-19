فيديو أودي تخطف الأنظار بموديل SQ2 الجديد

أودي الألمانية الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة، تحدث أسطول سياراتها الفارهة بشكل سنوي، عبر إطلاق عدة نماذج من السيارات مستهدفة فئة الشباب ومحبي المركبات المميزة، وهو ما فعلته في موديل SQ2 الجديد.

أودي SQ2 تستهدف فئة الشباب

النموذج "S" الجديد يتميز بالبساطة في التصميم واللمسة التي تمنح السيارة طابع الرياضية والقوة، وحصلت SQ2 على هيكل كروس أوفر متوسط الحجم، مزين بشبك أمامي عريض ومصابيح مميزة، أما قمرتها فتميزت بمقاعد جلدية رياضية ومقود رياضي، وتصميم فريد لمقبض ناقل السرعة، إضافة إلى العديد من العناصر التي غطيت بالكروم وألياف الكربون.

أودي زودت سيارة SQ2 بأنظمة أمان عديدة

أودي زودت سيارة SQ2 2022، بنظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم به عبر شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، وزودت بوسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب، وأنظمة متطورة لزيادة الثبات على الطرقات، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة لتدفئة المقاعد والزجاج والمرايا.

SQ2 تأتي بمحركات TFSI توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 300 حصان، وعلب سرعة بـ 7 سرعات.