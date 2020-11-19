أقوى عروض تقسيط سيارات في السعودية 2020-2021

يسعى بعض من المواطنين السعوديين إلى معرفة أقوى عروض تقسيط سيارات في السعودية ولذلك، بحث موقع (ثقفني) عن العروض المنشورة لبعض الوكلاء ليقدم التفاصيل التي يبحث عنها أي شخص راغب في شراء سيارة بالتقسيط بالمملكة.عروض تقسيط سيارات في السعودية 2020- 2021
- يقدم الجبر للتمويل سيارة كيا بيجاس LX 2021 بالتقسيط من خلال دفعة أولى تصل إلى 4709 ريال سعودي، ودفعة أخيرة تصل إلى 14127 ريال سعودي، والمدة 60 شهر. ومواصفاتها أنها سيارة من فئة سيارات سيدان وبها دفع للعجلات الأمامية، وحجم المحرك للسيارة هو 1.40 لتر وعدد اسطواناتها بمقدار 95 حصان.
تحتوي أيضًا السيارة على ناقل حركة أوتوماتيك بأربع سرعات، ويعمل بالبنزين، وفيما يخص المعدل الخاص باستهلاك الوقود يصل إلى 17.80 كيلومتر لكل لتر. ويوجد في السيارة يو اس بي اتصال، ومدخل ايه يو اكس AUX وبلوتوث، و ستة مكبرات للصوت.
مميزات سيارة سيارة كيا بيجاس LX 2021 : تشمل الأقفال الآلية للأبواب، والنوافذ الكهربائية، والدريكسيون المتحكم فيه والمكيف اليدوي. لا يوجد بها كاميارت مدمجة، ومقاس العجلات 14، ونوع الإضاءة هالوجين.
تتميز أيضًا بالعجلات الدفع الأمامي، و2 وسائد هوائية، وبدون حساسات، وأربعة اسطوانات.
- سيارة كيا بيجاس EX2021 بالتقسيط: يمكنك أن تدفع تقسيط شهري مبلغ 908 ريال سعودي، ودفعة أولى 4893 ريال سعودي، والدفعة الأخيرة 14679 ريال سعودي، ومدة التقسيط 60 شهرًا.
ولنتطرق إلى المواصفات الخاصة بالسيارة كيا بيجاس EX 2021 فهي معروف أنها من فئات السيارة سيدان، وتتميز بعجلات دفع أمامي وحجم محرك السيارة 1.40 لتر، أما العدد الخاص بالاسطوانات فهي 4 اسطوانات، والعزم الخاص بها 95 حصان. وفيما يخص ناقل الحركة فهو أوتوماتيك يتميز بأربع سرعات، ومعدل استهلاك السيارة 17.80 كيلومتر لكل لتر، وبالنسبة للتكنولوجيا الترفيهية فهناك اتصال يو اس بي USB وأيضًا مشغل سي دي، ومدخل الـ AUX وبلوتوث، وبه 6 من مكبرات الصوت.
- ننتقل الآن إلى سيارة كيا ريو LX ويمكنك أن تشتريها بالتقسيط فالقسط الشهري يصل إلى 1063 ريال سعودي، مع دفعة أولى 5733 ريال سعودي، ودفعة أخيرة 17198 ريال سعودي ومدة التقسيط 60 شهرًا.
عروض تقسيط سيارات في السعودية 2020-2021
والسيارة مواصفاتها رائعة فهي لديها دفع عجلات أمامي، ومحرك سيارة يصل لـ 1.40 لتر، ويصل عدد الاسطوانات إلى أربع اسطوانات لكي تولد طاقة مقدارها 100 حصان. وناقل الحركة في كيا ريو LX 2021 ومحرك أوتوماتيك 4 سرعات، وتعمل بالبنزين. ومعدل استهلاكها للوقود 17.50 كيلومتر لكل لتر، ولننتقل إلى التكنولوجيا الترفيهية فيوجد اتصال USB ومشغل سي دي أيضًا ومدخل ايه يو اكس واربعة من مكبرات الصوت.
من العروض الأخرى الجيدة عرض كيا 2021 من الوكيل: عبد اللطيف جميل وهذا في شهر نوفمبر 2020 مع العلم أن الدفعات الشهرية التي سنذكرها قابلة للتغيير إذا ما كانت هناك مجموعة من العوامل اثرت مثل السجل الائتماني للعميل والتكلفة الفعلية للتأمين.
آخر تحديث لـ أسعار السيارات الجديدة 2020 في السعودية
يقدم 4 سيارات في العرض وهي كالتالي:
1- سيارة كيا بيجاس LX2021 بقسط شهري 844 ريال وبدون أي دفعة أولى ومدة التقسيط 60 شهرًا.
2- سيارة كيا سيراتو 2021 L1.6L وبقسط شهري يصل لأـ 1214 ريال سعودي، ودفعة أولى 0 ريال، والمدة الخاصة بالتقسيط 60 شهرًا.
3- سيارة كيا سيلتوس LX2021 وقسطها الشهري 13385 ودفعة أولى صفر، ومدة التقسيط 60 شهرًا.
4- السيارة التي تليها هي سيارة كيا سبورتاج LX2021 بقسط شهري 1540 ريال سعودي بدفعة أولى 0 ريال ، ومدة 60 شهرًا.
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