أقوى عروض تقسيط سيارات في السعودية 2020-2021

تحتوي أيضًا السيارة على ناقل حركة أوتوماتيك بأربع سرعات، ويعمل بالبنزين، وفيما يخص المعدل الخاص باستهلاك الوقود يصل إلى 17.80 كيلومتر لكل لتر. ويوجد في السيارة يو اس بي اتصال، ومدخل ايه يو اكس AUX وبلوتوث، و ستة مكبرات للصوت.

مميزات سيارة سيارة كيا بيجاس LX 2021 : تشمل الأقفال الآلية للأبواب، والنوافذ الكهربائية، والدريكسيون المتحكم فيه والمكيف اليدوي. لا يوجد بها كاميارت مدمجة، ومقاس العجلات 14، ونوع الإضاءة هالوجين.

تتميز أيضًا بالعجلات الدفع الأمامي، و2 وسائد هوائية، وبدون حساسات، وأربعة اسطوانات.