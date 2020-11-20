أفضل عروض سيارات تقسيط السعودية نوفمبر2020

ننشر بصورة يومية أفضل عروض تقسيط سيارات السعودية لشهر نوفمبر 2020-2021 من مجموعة من الوكلاء المعتمدين الذين يدعمون أقساط ميسرة للراغبين في شراء السيارات ومعرفة أسعار السيارات في السعودية بصورة شهريًا، وسنستعرض اليوم أكثر من عرضًا يشمل عروض هيونداي 2020 من عبداللطيف جميل لشهر نوفمبر، وعروض جيلي 2020-20201 أيضًا من نفس الوكيل وكذلك تويوتا 2020 فتابعونا.

آخر تحديث لـ أسعار السيارات الجديدة 2020 في السعودية

عروض تقسيط سيارة هيونداي 2020 السعودية من عبداللطيف جميل نوفمبر 2020

يوجد في هذه العروض الخاصة بتقسيط سيارة هيونداي 6 سيارات نستعرضها في النقاط التالية:

1- عرض تقسيط سيارة هيونداي أكسنت GL Base 2020 سعر التقسيط الشهري 1024 بدون دفعة أولى أي أنك لن تدفع أي مقدم، والتقسيط على 60 شهرًا.

2- عرض تقسيط سيارة هيونداي إلنترا GL 1.6 2020 بقسط شهري 1252 ريال سعودي بدون دفعة أولى والمدة 60 شهر للتقسيط.

3- عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا GL Base 2020 القسط الشهري الخاص بها 1686 ريال سعودي ولا يوجد لها دفعة أولى ومدة تقسيط 60 شهر.

4- عرض تقسيط على سيارة هيونداي كريتا 1.6 2020 Base وقسط شهري 1293 ريال سعودي ودفعة أولى صفر ريال سعودي، والمدة ستين شهر تقسيط.

5- عرض تقسيط سيارة هيونداي كونا ستاندارد 2.0 2020 — Standard 2.0 2020 وقسط شهري 1396 ريال سعودي وبدون دفعة أولى ومدة تقسيط ستين شهر.

6- سيارة سنتافي جي إل ستاندارد 2020 – GL Standard 2020 قسط شهري 1955 ريال بدون دفعة أولى ومدة التقسيط ستين شهر.

جديد أسعار السيارات هيونداي 2020-2021 بعد الضريبة 15%

عرض تقسيط على سيارات جيلي 2020-2021 من عبد اللطيف جميل للتمويل شهر نوفمبر 2020

يعرض عبداللطيف جميل للتمويل لشهر نوفمبر 4 سيارات للتقسيط من موديلات جيلي 2020 -2021 المختلفة نستعرضها كالتالي:

1- جيلي بين راي جل ال بايزك GL-Basic 2020 القسط الشهري 1175 ريال سعودي، وبدون دفعة أولى ومدة تقسيط على ستين شهر.

2- عرض تقسيط على سيارة جيلي كول راي بايزك 2020 – Basic 2020 القسط الشهري 1368 بدون دفعة أولى لمدة ستين شهر.

3- عرض تقسيط على سيارة جيلي كول راي لوكشري – Luxury بقسط شهري 1651 ريال بدون دفعة أولى ومدة التقسيط على ستين شهر.

4- عرض تقسيط على سيارة جيلي ازكارا كومفورت 20201 بايزك 2×4 بقسط شهري 1582 ريال سعودي بدون دفعة أولى ولمدة ستين شهر.

أسعار سيارات مستعملة السعودية وأماكن بيعها وأرقام أصحابها

عروض تقسيط تويوتا 2020 من عبد اللطيف جميل في شهر نوفمبر لعام 2020

يقدم في عرضه لشهر نوفمبر 2020 7 سيارات نستعرضها في النقاط التالية.

1- سيارة تويوتا ياريس 2020 أساسي 1.3 وقسطها الشهري 874 ريال سعودي بدون دفعة أولى ولمدة ستين شهر.

2- عرض تقسيط على سيارة تويوتا يارس 2020 واي شركات 1.5 قسط شهري 936 ريال سعودي، والمدة ثابتة ستين شهر.

3- عرض تقسيط على تويوتا يارس 2020 واي 1.5 قسط شهري متوفر 953 ريال سعودي وبدون دفعة أولى، ومدة التقسيط ستين شهر.

4- سيارة تويوتا يارس 2020 واي بلس 1.5 بقسط شهري 953 ريال سعودي بدون دفعة أولى لمدة ستين شهر التقسيط.

5- سيارة تويوتا كورولا 2020 اكس ال اي 1.6 بقسط شهري 1269 ريال سعودي بدون دفعة أولى، والتقسيط لمدة ستين شهر.

6- سيارة تويوتا كورولا 2020 اكس ال اي مطور 1.6 بقسط شهري 1360 ريال سعودي، وبدون دفعة أولى ومدة التقسيط 60 شهر.

7- سيارة تويوتا كوروا 2020 جي ال اي 1.6 في عرض تقسيط شهري 1561 ريال بلا دفعة أولى ولمدة ستين شهر.