أرخص أسعار سيارات نيسان صني في السعودية جميع موديلات صني بأرخص الأسعار

سيارات نيسان صني للبيع بأرخص الأسعار في السعودية، نقدم لكم اليوم آخر تحديث حول أسعار سيارات صني جميع الموديلات، حيث توافرت العديد من سيارات صني للبيع بسعر رخيص خاصة بعد انخفاض أسعار السيارات عالمياً بشكل عام، وتنوعت موديلات صني المتاحة للبيع بأسعار في متناول الجميع، مع اختلاف أسعار سيارات صني وفقا لمواصفاتها الأساسية وسنة الصنع، حيث توافرت موديلات صني للبيع من 2015 حتى 2020 من فئات متعددة، وفي موضوعنا اليوم سوف نقدم لكم أحدث تقرير حول أرخص أسعار سيارات نيسان صني في السعودية.

أرخص سيارات نيسان صني للبيع في السعودية

توافرت سيارة نيسان صني SV 2020 الجديدة بسعر 45 ألف ريال سعودي فقط، وهي سيارة موفرة لاستهلاك الوقود من فئة سيدان مع ناقل حركة أوتوماتيكي، كما بلغ سعر سيارة نيسان صني SL 2019 حوالي 50 ألف ريال، وهي سيارة سيدان موفرة أيضا مع ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام تثبيت سرعة ذكي، وجاءت نيسان صني SV 2019 الجديدة بسعر بلغ 43 ألف ريال سعودي، وهي أحد سيارات نيسان صني التي تلقى رواجاً وقبولا بين العملاء، وتشبه إلى حد كبير في مواصفاتها موديل صني 2020.

صني للبيع موديلات 2017 و2018

ومن ضمن عروض نيسان صني المتاحة للبيع في السعودية، بلغ سعر نيسان صني S 2018 الجديدة حوالي 45 ألف ريال سعودي، بينما وصل سعر نيسان صني SV 2018 إلى حوالي 46 ألف ريال، أما نيسان صني SL 2018 الجديدة فقد بلغ سعرها في السعودية 53 ألف ريال تقريباً، وبالنسبة لموديلات صني 2017 بلغ سعر سيارة نيسان صني T-31 2017 حوالي 45 ألف ريال سعودي فقط.

نيسان صني 2015 و2016 للبيع بسعر رخيص

تعددت سيارات نيسان صني المتاحة للبيع موديلات 2015 و2016، وبلغ سعر نيسان صني S 2016 الجديدة 37 ألف ريال وهي سيارة سيدان ذات ناقل حركة يدوي، بينما وصل سعر نيسان صني S موديل 2016 بناقل حركة أوتوماتيكي إلى 42 ألف ريال، أما نيسان صني SV أوتوماتيك 2016 فقد بلغ سعرها في السعودية 43 ألف ريال تقريباً، كما بلغ سعر سيارة نيسان صني SV Comfort 2016 الجديدة حوالي 46 ألف ريال، وبلغ سعر نيسان صني SL 2016 الجديدة حوالي 49 ألف ريال.

أما عروض سيارات نيسان صني موديل 2015 المتاحة للبيع فقد تضمنت سيارة نيسان صني S Manual 2015، والتي بلغ سعرها 45 ألف ريال تقريباً، كما وصل سعر نيسان صني S Automatic 2015 إلى 47 ألف ريال، وبلغ سعر نيسان صني SV Automatic 2015 الجديدة 48 ألف ريال سعودي، كما بلغ سعر نيسان صني SV Comfort Automatic 2015 حوالي 55 ألف ريال سعودي، وهو نفس السعر تقريبا الذي توافرت به سيارات نيسان صني SL 2015.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا حول أرخص أسعار نيسان صني الجديدة في السعودية، والذي تعرفنا من خلاله على أسعار نيسان صني موديلات 2015 وحتى 2020، وفي نهاية موضوعنا ندعوك عزيزي إلى متابعتنا بشكل مستمر للحصول على آخر التحديثات حول أسعار جميع موديلات نيسان صني.