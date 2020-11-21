سعر سيارة ميتسوبيشي ميراج في السعودية أرخص سيارة بأمكانيات مذهلة

سعر سيارة ميتسوبيشي ميراج في السعودية ،في عالمنا الحالي لا يمكن الأستغناء عن السيارة وهي تعتبر أحدث وسيلة للتنقل عرفتها البشرية بعد وسائل التنقل البدائية القديمة، شركة ميتسوبيشي mitsubishi هي شركة لها أسم وتاريخ وهي شركة يابانية والتي بدأت في إنتاج سيارات ميتسوبيشي عام 1978م وبعد أن حققت نجاح ومبيعات كبيرة توقفت عام 2003م ثم بدأت بإستئناف إنتاجها عام 2012م، ونحن هنا بصدد الحديث عن سيارة mitsubishi mirage ومناقشة أهم مميزات ومواصفات السيارة وسعرها في السعودية.

يوجد بالسيارة حوامل للأكواب عدد 3. سنتر لوك للأبواب. مقاعد خلفية قابلة للطي. يمكن التحكم في المقعد يدوياً. السيارة مزودة بمصابيح لقراءة الخرائط. قماش المقاعد من نوعية ممتازة. عجلة قيادة السيارة كهربائية. يوجد خيار لعرض جميع المعلومات. يوجد منافذ للطاقة. داخل السيارة جهاز كمبيوتر لقياس ما تبقى من الوقود. يوجد جهاز لقياس هد الأميال التي تم إستقطاعها. مرآه. مصباح ترحيب. مقابض من التروس يوريثان.

السيارة مزودة من المرايات التي يتم تشغيلها بالكهرباء. مصباخ خلفي للضباب. مصابيح أمامية من الهالوجين. ضوء فرامل. زجاج السيارة كهربائي. مساحات. مزيل للضباب. كابح ثقفي.

المواصفات الداخلية لسيارةالمواصفات الخارجية لسيارة ميتسوبيشي ميراج

مواصفات الأمان للسيارة

مواصفات آخرى للسيارة

يوجد شاشة عرض الحرارة داخل السيارة.

إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

يوجد تكييف يدوي.

مزود براديو.

مشغل سي دي.

قابس أمامي.

4 سماعات.

كمبيوتر لقياس حالة السيارة.

مزود بخاصية عداد المسافة.

سعر سيارة ميتسوبيشي ميراج في السعودية

قبل معرفة سعر السيارة دعونا نلقي نظرة على المميزات الأساسية في سيارة ميتسوبيشي ميراج:

سعة موتور السيارة 1200 CC. قوة 77 حصان. عزم السيارة لأقصى حد هو 100 نيوتن\متر. 3 سليندر. جر أمامي. يمكن أن ملء خزان وقود السيارة إلى 35 لتر. طول السيارة 378 سم. عرض الشيارة 167 سم. إرتفاع السيارة 150 سم. سعة صندوق السيارة الخلفي 235 لتر. 5 مقاعد. سرعة السيارة 167 كم\ساعة.

سعر سيارة mitsubishi mirage في السعودية يتراوح ما بين الـ 30 ألف إلى 38 ألف حسب كل فئة.