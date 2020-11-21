هوندا تكشف عن تصميم Civic الجديدة كليا

كشفت هوندا اليابانية، الستار عن تصميم النموذج الجديد من سيارات Civic المصنفة من بين أشهر سيارات الفئة المتوسطة، وستأتي المركبة الجديدة من هوندا بهيكل سيدان حجمه أكبر من هياكل سيارات Civic الموجودة حاليا.

هوندا تكشف عن تصميم Civic الجديدة

وأجرت هوندا تغييرات وتعديلات كثيرة على السيارة مقارنة بالنماذج السابقة من سيفيك، شملت تصميم غطاء المحرك الأمامي المائل، وتصميم الواجهة الأمامية التي تميزت بشبك عملاق، قسمه العلوي يتداخل مع المصابيح الأساسية ويتوسطه شعار هوندا، والقسم السفلي مزود بجنح صغير من الأسفل يساعد على زيادة انسيابية الهواء.

Civic 2021 خالية من الأزرار التقليدية

من الداخل ستأتي مقصورة سيفيك الجديدة واسعة وتحوي على مقاعد جلدية مريحة، وعلى واجهة قيادة خالية من الأزرار التقليدية، يتوسطها شاشة سيمكن من خلالها التحكم بمعظم تقنيات المركبة، وستحصل على ميزات أمان جديدة مقارنة بنماذج Civic الحالية، منها أنظمة تفعل المكابح أوتوماتيكيا في حالات الطوارئ، وأنظمة للحفاظ على المسار خلال السفر على الطرقات السريعة، وأنظمة ستساعد السائق على ركن المركبة في الأماكن الضيقة.

محرك سيارة Civic الجديدة من هوندا

وقد تأتي بعدة أنواع من المحركات، منها محركات بنزين بسعة لترين، ومحركات توربينية بعزم 306 أحصنة، ستعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 أو 7 سرعات.