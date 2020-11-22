أفضل سيارات مستعملة للبيع في السعودية بسعر يبدأ من 3500 ريال سعودي فقط

أفضل سيارات مستعملة للبيع في السعودية بأسعار تبدأ من 3500 ريال سعودي، نعرض لكم قائمة بأفضل السيارات المتاحة للبيع في السعودية بأرخص الأسعار، حيث يسعى الكثير منا إلى شراء سيارة لتساعده في التنقلات اليومية مهما كانت طبيعة عمله، وكثيرا ما يتم اللجوء للقروض الشخصية من البنوك ولكن هذا يحتاج لإجراءات وضمانات، ومع انخفاض أسعار السيارات المستعملة اتجه الكثيرون من المهتمين بمجال بيع وشراء السيارات إلى شراء المستعمل الرخيص سواء لغرض التجارة أو القيادة.

أرخص سيارات مستعملة في السعودية

تزايدت أعداد السيارات المستعملة المعروضة للبيع بسعر رخيص في السعودية، حيث تواجدت في مدينة الرياض سيارة هوندا اكورد موديل 1996 قير أوتوماتيك وبلغ سعرها فقط 3500 ريال، كما توافرت سيارة فولكس فاغن بيتل هاتشباك 2003 قير أوتوماتيك لونها برتقالي للبيع في مدينة جدة بسعر 3500 ريال أيضا، وكذلك تواجدت سيارة نيسان ارمادا موديل 2008 قير أوتوماتيك للبيع في جدة بسعر 6 آلاف ريال سعودي، وفي الظهران تواجدت تويوتا كامري سيان موديل 2000 مع ناقل حركة يدوي للبيع بسعر 5 آلاف ريال.

كما توافرت سيارات مستعملة للبيع في السعودية بسعر 5 آلاف ريال فقط، حيث توافرت في حائل سيارة شيفروليه لومينا 2004 قير أوتوماتيك للبيع بسعر 5000 ريال سعودي، وبنفس السعر تم عرض سيارة هامر H 3 موديل 2007 للبيع في الخرج مع ناقل حركة أوتوماتيكي، بالاضافة أيضا إلى سيارة تويوتا كامري موديل 1997 في أبها بناقل حركة يدوي، وسيارة تويوتا كورولا موديل 2000 في جدة مع قير يدوي، وبسعر 5 آلاف ريال أيضا توافرت في جدة سيارة شيفروليه أبيكا موديل 2007 بناقل حركة يدوي أيضا.

سيارات فورد رخيصة للبيع

سيارات فورد مستعملة معروضة للبيع في السعودية بسعر رخيص:

سيارة فورد مونتنير موديل 2010 هيكل 4*4 لونها أحمر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي للبيع في الباحة بسعر 18 ألف ريال.

سيارة فورد اكسبلورر موديل 2008 هيكل رياضي لونها أزرق، مع ناقل حركة أوتوماتيكي للبيع في جدة بسعر 17 ألف ريال.

سيارة فورد فكتوريا موديل 2006 هيكل سيدان لونها رمادي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي للبيع في الخبر بسعر 15 ألف ريال.

سيارة فورد موستانج موديل 2008 هيكل كوبيه لونها برونزي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي للبيع في الرياض بسعر 17 ألف ريال.

سيارة فورد ايدج موديل 2008 هيكل 4*4 لونها فضي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي للبيع في جدة بسعر 15 ألف ريال.

سيارة فورد فوكس موديل 2013 هيكل سيدان لونها أسود، مع ناقل حركة أوتوماتيكي للبيع في جدة بسعر 17.5 ألف ريال.

سيارات هيونداي رخيصة للبيع

سيارات هيونداي مستعملة للبيع في السعودية بأرخص الأسعار:

سيارة هيونداي النترا موديل 2014 هيكل سيدان لونها أبيض، مع ناقل حركة يدوي تتواجد في مدينة الرياض بسعر 15000 ريال.

سيارة هيونداي اكسنت موديل 2006 هيكل سيدان لونها أبيض، مع ناقل حركة يدوي للبيع في بريدة بسعر 10 آلاف ريال.

سيارة هيونداي اكسنت موديل 2009 هيكل سيدان لونها أزرق، مع ناقل حركة يدوي للبيع في الهفوف بسعر 10500 ريال.

سيارة هيونداي موديل 2012 تتواجد في خميس مشيط بسعر 15000 ريال.

سيارة هيونداي النترا موديل 2011 قير يدوي تتواجد في مدينة الرياض بسعر 13000 ريال.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول أفضل سيارات مستعملة للبيع في السعودية، واستعرضنا معا أرخص سيارات مستعملة متاحة للبيع بسعر يبدأ من 3500 ريال سعودي فقط، كما عرضنا لكم عدد من السيارات المستعملة التي يبلغ سعرها 5 آلاف ريال سعودي فقط، بالاضافة إلى عدد من موديلات هيونداي وفورد مستعمل لا يفوتك بأسعار رخيصة.