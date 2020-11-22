أسعار سيارات مستعملة في السعودية 2020 وأماكنها وأرقام أصحابها

لا نستطيع أن ننكر أن فئة كبيرة من المجتمع السعودي يشتري سيارات مستعملة ويبحث عن اسعارها لذلك نوفر لكم بصورة يومية اسعار السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية، وأرقام أصحابها الذين يعرضونها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك)، و ( تويتر). وسنعرض لكم الأماكن التي تتوافر فيها هذه السيارات المستعملة، والسعر والموديل وكم كيلومتر قطعتها تلك السيارات. أسعار سيارات في السعودية مستعملة وأماكن عرضها وأرقام أصحابها سيارة دايهاتسو موديل 2007 مستعملة قطعت 196 ألف كيلومتر معروضة للبيع على سعر 8 آلاف ريال سعودي، والمكان في الرياض، ورقم البائع الهاتفي: 0551988443. سيارة باجيرو موديل 2014 مستعملة قطعت 115 ألف كيلومتر، والمكان المعروض للبيع: الرياض، لأعلى سعر، ورقم البائع: 0544361053. سيارة مستعملة يارس معروضة للبيع، موديل 2011 وهي فول أوتوماتيك والمكان المعروضة للبيع: النماص أبها وسعرها 17 ألف ريال سعودي، ورقم البائع: 0558635380. سيارة كورولا معروضة للبيع مستعمل موديل 2008، قطعت 400 ألف كيلومتر، والمكان: ينبع البحر، والسعر المعروضة للبيع: 12 ألف ريال سعودي، ورقم البائع: 0563386188.

عروض تقسيط سيارات في السعودية 2020-2021 سيارة مرسيدس مستعملة معروضة للبيع موديل 2001 فول أوتوماتيك، والمكان الخاص بالبيع: جدة، لأعلى سعر، ورقم البائع: 0532278008. سيارة فورد إيدج موديل 2008 مستعملة، فول أبشن، وبحالة جيدة جدًا، لأعلى سعر، ورقم البائع: 0562460461. سيارة هوندا موديل 2007 مستعملة قطعت 321 ألف كيلومتر، والمكان: الرياض، والسعر: 15 ألف ريال، ورقم البائع: 0599384963. سيارة إلنترا مستعملة موديل 2016 وبحالة جيدة جدًا، والمكان الرياض، والسعر 30 ألف ريال سعودي، ورقم البائع: 0559588491. سيارة رينو فلوانس، موديل 2016 مستعملة، قطعت مسافة 73 ألف كيلومتر، والمكان القطيف، والسعر: 26 ألف ريال سعودي، ورقم البائع: 0509766165. سيارة إلأنترا مستعملة موديل 2015 وهي فول ماكينة على الشرط، والمكان المدينة المنورة، والسعر: 26 ألف ريال سعودي، والسعر: 0556900430. سيارة أكاديا GmC موديل 2011 واستمارة منتهية والمكان الخاص بالبيع: جدة، لأعلى سعر، ورقم البائع: 0509766165. سيارات مستعملة في السعودية للبيع وأرقام أصحابها (جزء2) سيارة مازدا مستعملة، موديل 2016 قطعت 95 ألف كيلومتر، والمكان: حي البوادي – جدة، والسعر: 45 ألف ريال سعودي، ورقم البائع: 0542822446. سيارة فولكس واجن تيجوان، موديل 2016 وقطعت مسافة 73 ألف كيلومتر، والمكان القطيف، والحد الخاص للبيع: 65 ألف ريال سعودي. ورقم البائع: 0509766165. سيارة مازدا 6 مستعملة موديل 2015 وقطعت 163 ألف كيلومتر، وفول أوتوماتيك والسعر: 35 ألف ريال سعودي، ورقم البائع: 0551972771. سيارة رينو فلوينس، موديل: 2014 فول أوتوماتيك استمارة صالحة، والسعر 20500 ريال سعودي، ورقم البائع: 6578391909. سيارة يارس مستعملة موديل 2016 وقطعت 135 ألف كيلومتر، والمكان الرياض، والسعر 33 ألف ريال سعودي، ورقم البائع: 0508228074. أسعار سيارات في السعودية مستعملة وأماكن عرضها وأرقام أصحابهاسيارات مستعملة في السعودية للبيع وأرقام أصحابها (جزء2)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار سيارات مستعملة في السعودية 2020 وأماكنها وأرقام أصحابها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.