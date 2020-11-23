مازدا تتصدر السيارات الأكثر موثوقية في تصنيف Consumer Reports

عبد الرحمن الحاج الاثنين,23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 - 17:25
تصدرت سيارات شركة مازدا اليابانية قائمة السيارات الأكثر موثوقية، حسب مجلة Consumer Reports الأمريكية.
مازدا تتصدر تصنيف السيارات الأكثر موثوقية
وتأتي "مازدا" في المرتبة الأولى من القائمة، مع حصولها على 83 من أصل 100 نقطة، فيما وصف الخبراء موديلات MX-5 Miata، وCX-30، وCX-3 بأنها الأكثر موثوقية.
تويوتا ولكزس خلف مازدا
وفي المرتبة الثانية جاءت شركة تويوتا اليابانية أيضا، التي نالت 74 نقطة، وأثنى الخبراء على موديلات Prius وCorolla وPrius Prime.، وحلت شركة "لكزس" في المرتبة الثالثة من التصنيف، بموديلاتها UX وNX وGX، كما دخلت تصنيف العشرة الأوائل شركات "بيويك" و"هوندا" و"هيونداي" و"رام" وسوبارو" و"بورشه" و"دودج".
تصنيف Consumer Reports
ويقوم تصنيف Consumer Reports على شهادات السائقين الذي أخبروا المحللين بمشاكل واجهتها سياراتهم خلال العام الأخير، بالإضافة إلى معطيات تم جمعها في ميادين الاختبارات، ونتائج استطلاع أصحاب السيارات ومعلومات تقنية عن مدى أمان السيارات، وفقا لوكالة روسيا اليوم.
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