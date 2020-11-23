حراج سيارات بورش جميع الموديلات بأسعار رخيصة سيارات بورش مستعمل للبيع

حراج سيارات بورش السعودية يعرض باستمرار كثير من موديلات سيارات بورش المستعملة، وتمتاز جميع السيارات المعروضة للبيع بأنها في حالة ممتازة وبأسعار مقبولة للغاية، بالاضافة بالطبع إلى الجودة العالية والتصميمات العصرية لسيارات بورش الألمانية الصنع، وسوف نستعرض معكم في موضوعنا اليوم والمتجدد بشكل أسبوعي أحدث عروض سيارات بورش مستعملة في السعودية، وسوف نعرض لكم ملخص بآخر موديلات وأسعار سيارات بورش المعروضة للبيع في حراج سيارات بورش جدة والرياض.

حراج سيارات بورش السعودية

تضمن حراج سيارات بورش في جدة عدد من موديلات بورش الرائعة، حيث توافرت هذا الأسبوع سيارة بورش كايين موديل 2008 قير أوتوماتيك لونها رمادي بسعر بلغ 45 ألف ريال، وتواجدت أيضا سيارة بورش بوكستر اس موديل 2013 بحالة ممتازة قير أوتوماتيك لونها فضي بسعر بلغ 155 ألف ريال، كما توافرت بورش كاريرا موديل 2007 سوداء اللون قير أوتوماتيك ويبلغ سعرها 115 ألف ريال.

كما تضمنت عروض سيارات بورش المستعملة في جدة أيضا سيارة بورش كايين اس 2013 قير أوتوماتيك لونها أبيض بسعر بلغ 100 ألف ريال سعودي، بينما تم عرض سيارة بورش باناميرا موديل 2012 فئة 4S بحالة ممتازة قير أوتوماتيك لونها أبيض بسعر بلغ 85 ألف ريال، وسيارة بورش كايين موديل 2020 شبه جديدة قير أوتوماتيك لونها أسود ويبلغ سعرها 355 ألف ريال، وأخيرا تم عرض سيارة باناميرا تيربو موديل 2011 بحالة ممتازة قير أوتوماتيك لونها أزرق بسعر بلغ 115 ألف ريال.

بورش مستعمل في الرياض

تضمن حراج سيارات بورش في الرياض عروض سيارات بورش متنوعة وحالتها ممتازة، حيث توافرت هذا الأسبوع سيارة بورش كايين موديل GTS 2016 قير أوتوماتيك لونها أسود بسعر بلغ 175 ألف ريال، وتواجدت أيضا سيارة بورش ماكان موديل 2020 بحالة ممتازة قير أوتوماتيك لونها أسود بسعر بلغ 310 ألف ريال، كما توافرت سيارة بورش كايين تيربو فل كامل موديل 2008 سوداء اللون قير أوتوماتيك ويبلغ سعرها 22 ألف ريال.

كما تضمن حراج سيارات بورش الرياض أيضا سيارة بورش باناميرا فئة 4s موديل 2012 قير أوتوماتيك لونها أسود بسعر بلغ 132 ألف ريال سعودي، بينما تم عرض سيارة بورش كاين كوب موديل 2020 فئة 4S بحالة ممتازة قير أوتوماتيك لونها أسود بسعر بلغ 375 ألف ريال، وسيارة بورش ماكان موديل 2018 حالة جيدة قير أوتوماتيك لونها أبيض ويبلغ سعرها 192 ألف ريال، وأخيرا تم عرض سيارة بورش كايين كوبيه موديل 2020 بحالة ممتازة شبه جديدة قير أوتوماتيك لونها أسود بسعر بلغ 479 ألف ريال.