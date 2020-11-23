سيارات مرسيدس الجديدة بإصدارات مميزة في أسواق السعودية

تألقت شركة مرسيدس بإنتاج دفعة جديدة ومتنوعة من سيارات مرسيدس الجديدة من النوع بنز لعام 2020 وتضم الإصدارات عدة موديلات جديدة وليس موديل واحد، تجمع الموديلات بين الرقي والاناقة والعملية كما أنها تحمل توقيع الشركة الألمانية وهي الأفضل في عالم صناعات المركبات على الإطلاق، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا مميزات العربات الجديدة.

سيارات مرسيدس الجديد أشهر موديلات مرسيدس لهذا العام:

تم توفير السيارات الجديدة في السعودية لتنضم لمجنوعة السيارات الجديدة لعام 2020 في أسواق السعودية وقد تم توفير أربع مودلات جديدة:

مرسيدس بنز EQV 2020:

تتنافس تلك السيارة من الموديلا الأخرى في السوق وتتميز بتوفير مصابيح أمامية من النوع LED بالإضافة إلى قفل مركذي وقفل اوتوماتيك وكاميرا للمراقبة.

مرسيدس بنز أي 45 AMG 2020:

يتنافس ذلك الموديل من سيارات مرسيدس مع الموديلات والسيارات الكبرى المتاحة في ألاسواق مثل سيارة بي إم دبليو 1 سيريز ووفورد فوكس وقد بلغ سعرها في الأسواق السعودية 330,000 ريال سعودي.

تتميز هذه السيارة أيضاً بمصابيح أمامية فائقة الإضائة وقفل مركذي ومقبس 12V أمامي كما تتمتع بنظام فرامل حساس مرن لتجنب وقوع الحوادث.

مرسيدس بنز إي-كلاس كابريوليه 2021:

سيارات مرسيدس الجديدة ومميزاتها:

صممت تلك السيارة على طرازي طرازي كوبيه وكابروليه لتكون السيارة من الفئة E وهذا يجعل السيارة تتمتع بجميع صفات هذه الفئة الفاخرة من حيث الشكل والهيكل كما تم تصميم السيارة لتكون ذات طابع رياضي بشكل كبير مع تغيير شكل الأجزاء الامامية لتصبح مميزة وأكثر أناقة.

مرسيدس اس كلاس 2021:

يتميز هذا الموديل من السيارات بتصميم فريد يعكس مدى فخامة وجمال اصدارات بنز لمرسيدس لتصبح هذه السيارة هي سيارة الجيل القادم الأفضل على الإطلاق.

تتضم سيارة S-Class الجديدة أفضل التحديثات الرقمية والتي يمكنها أن تستجيب للسائق وتوفر احتياجات كلاص من السائق والركاب بكل سهولة.