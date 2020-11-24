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عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 - 12:55
بعدما أعلنت شركة بي إم دبليو bmw الألمانية، عن طرح النسخة الإنتاجية من iNext، والتي أطلقت عليها اسم بي ام دبليو bmw ix ، إليكم معلومات عن طراز السيارة bmw ix الكهربائية بالكامل، وبداية نشير إلى أن الشركة الألمانية أعلنت أن سيارة السيارة bmw ix الكهربائية تستند إلى منصة جديدة طورتها للسيارات الكهربائية، مع تقنيات قيادة ذاتية متقدمة وإمكانيات جبارة في معالجة البيانات .
معلومات عن سيارة bmw ix الكهربائية
- bmw ix الكهربائية ستكون أول سيارة انتاجية من شركة بي إم دبليو، تحتوي على عجلة قيادة سُداسية الأذرع، والتي تعمل وفقا للشركة على تسهيل الوصول، وتمنح السائق رؤية أفضل لشاشة النظام الترفيهي.
- سيارة بي إم دبليو الكهربائية بالكامل، حصلت على وحدة تحكم بالمقعد الذي يُمكن تعديله كهربائيا على الأبواب.
- زودت bmw السيارة بأكبر سقف زجاجي تم تركيبه على الإطلاق في سيارات الشركة.
- السيارة bmw ix الكهربائية، جاءت بتقنية الشحن السريع بقدرة 200 كيلوواط، ويمكن شحن بطارية السيارة حتى 70% من سعتها في 40 دقيقة، فيما يُضيف الشحن السريع لمدة 10 دقائق نحو 120 كم من المسافة الممكنة.
تصميم bmw ix الكهربائية
تأتي السيارةbmw ix ا بتصميم بسيط، وتتميز بشبك أمامي كبير الحجم، متضمنا مستشعرات وكاميرا وتقنيات رادار لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، حتى توفر تجربة قيادة وسفر مريحة.
محرك bmw ix الكهربائية
ستحصل السيارة الكهربائية على محركين يُنتجان معا أكثر من 500 حصان، وتتسارع bmw ix الكهربائية من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 5 ثوان، وبفضل حزمة البطارية الضخمة سعة 100 كيلوواط/س، فيُمكنها قطع مسافة تصل إلى 480 كم بشحنة واحدة.
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