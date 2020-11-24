مواصفات واسعار السيارة كاديلاك اسكاليد 2021

كشف رسميا عن سيارة كاديلاك اسكاليد 2021Cadillac Escalade 2021 الفاخرة، والتي أعادت الشركة تصميمها بشكل جديد، مع نظام تعليق خلفي مستقل، وتكنولوجيا ذكية، ومحرك تيربو ديزل، وتأتي السيارة بـ محرك V8 أساسي سعة 6 لتر والذي ينتج قوة 420 حصان.

كاديلاك اسكاليد 2021

كاديلاك اسكاليد ٢٠٢١ تطورت كثيرا لتصبح عنصرا أساسيا في سوق سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، وأجريت على النموذج الجديد منها العديد من التعديلات، التي طالت المقصورة الرئيسية حيث أضيفت شاشة OLED المنحنية مقاس 38 بوصة، كما أضيف لها تقنية سوبر كروز لمساعدة السائق بدون استخدام اليدين، ونظام الصوت المتوفر بـ 36 مكبر صوت، ونظام الملاحة بالواقع المعزز.

مواصفات تصميم كاديلاك اسكاليد 2021 من الخارج

جيب كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة وتأتي مع المصابيح الأمامية، وتم ترصيع الشبكة بلمسة من الكروم، بينما تتميز إصدارات Sport & Sport Platinum بشبكة سوداء، وفي الأسفل توجد عناصر إضاءة عمودية مثيرة، وتأتي جميع الإصدارات مع باب خلفي كهربائي يعمل بدون استخدام اليدين ومعظمها يحتوي على فتحة سقف بانورامية، وزودت السيارة بجنوط مقاس 22 بوصة.

سعر السيارة كاديلاك اسكاليد 2021

وفقا لتقارير غير رسمية، فإن سعر كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة سيبدأ بنسختها القياسية في السوق الأمريكي من 76,195 دولار أمريكي، أما سعر اسكاليد سبورت 2021 بنسختها الأساسية سيبدأ من 85,595 دولار أمريكي، وسيبدأ سعر كاديلاك اسكاليد بريميوم لكجري 2021 مع حزمة بيرفورمانس من 85,695 دولار أمريكي.