بيجو تكشف عن سيارة 4008 الجديدة

كشفت شركة بيجو عن سيارة 4008 الجديدة، التي تتميز بتصميم شبكها الأمامي المميز، وتصميم مصابيح الضباب على شكل خطوط طولية أسفل المصابيح الأمامية، إضافة إلى الواجهة الخلفية التي حصلت على مصابيح غريبة التصميم تمتد داخل إطار أسود على طول باب غطاء صندوق الأمتعة.

سيارة 4008 الجديدة بتصميم مميز

وامتد التميز في التصميم إلى المقصورة، إذ حصلت على واجهة قيادة عصرية مجهزة بشاشتين، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وشاشة في المنتصف تعمل باللمس، كما جهزت الواجهة بمقود رياضي بتصميم فريد، أما قبضة ناقل السرعة فغطيت بالزجاج الشفاف وزودت بأزرار تعمل باللمس وشعارات مضيئة.

أنظمة أمان وحماية متعددة في سيارة بيجو الجديدة

بالإضافة إلى التصميم الداخلي والخارجي المميز، أضيفت لسيارة بيجو 4008 أحدث أنظمة المولتيميديا، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات وحركة المقاعد، وأنظمة لتدفئة المقاعد والزجاجين الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، وأنظمة لتشغيل المحرك وتدفئة السيارة عن بعد، وأنظمة أمان لمنع الحوادث، وأنظمة قيادة متنوعة لمختلف الطرقات.

محرك سيارة بيجو 4008 الجديدة

ووفقا للتقارير فإن بيجو ستطرح السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.6 ليتر بعزم 170 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 1.8 ليتر بعزم 211 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، كما ستطرح منها نسخ هجينة فيها محركات كهربائية.