سعر ومواصفات شيفروليه كروز في السعودية ومعرفة عيوب ومميزات السيارة

سعر ومواصفات شيفروليه كروز في السعودية ،كلاً منا له حلم إمتلاك سيارة وقبل القدوم على شراءها هو البحث عن أفضل سيارة مع إمكانيات بارعة وسعراً مغراً، شركة شيفروليه Chevrolet هي إحدى أكبر الشركات الرائدة والعريقة ذات التاريخ القديم في صناعة السيارات، أُسست من قِبل لويس شيفروليه وليام ديورانت عام 1911م بمقر الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً في ولاية ميتشيغان بمدينة ديترويت، وأنتقلت شركة شيفروليه للإنضمام إلى شركة جنرال موتورز بعد ذلك، نحن هنا بصدد معرفة سعر ومواصفات شيفروليه كروز في السعودية ومعرفة أهم مواصفات وعيوب السيارة. سعر ومواصفات شيفروليه كروز في السعودية يوجد بالسيارة جهاز كمبيوتر. السيارة مزودة بالوسائد الكهربائية. فرامل ABS. ناقل أتوماتيكي الحركة. تكييف هواء. مزودة بإنذار ضد السرقات. كاميرا عكسية. سينسور أمامي وخلفي. نظام تثبيت. مصابيح LED. مصابيح نهارية. مرايا كهربائية بالخلف. مساعد منحدرات. أربع أقراص من الفرامل وأثنين أقراص هوائية. عرض السيارة 1.087 مم. طول السيارة 4.665 مم. قاعدة العجلات 200 مم. ترانك 440. إرتفاع السيارة 1.484 مم. وزن السيارة 1.321 مم. عدد الركاب: 5. محرك السيارة 1.4 و 1.5 سلندر. السيارة أتوماتيك مع وضع يدوي لفترة 6 ساعات. قوة السيارة: 153 حصان بسرعة 5300 دورة. عيوب سيارة شيفروليه كروز عدم قدرتها على السحب والتسارع بقوة.

تعتبر سيارة شيفروليه كروز ضيقة مقارنة بالسيارات المنافسة في السوق العالمي.

عدم كفاءة شيفروليه كروز في أستهلاك الوقود فقد تستهلك السيارة 8 لتر لكل كيلو متر.

تقارب السيارة من الأرض وهي إحدى العيوب الجسيمة.

تعتبر قطع غيار سيارة كروز نادرة الوجود في الأسواق وإن وجدت فهي بإسعار عالية. مميزات سيارة شيفروليه كروز أن ما يميز سيارة كروز هي أن تصميمها قوي وتتمتع بثبات على أي طريق.

تكييف السيارة عالي الكفاءة وممتاز. سعر chevrolet cruze في السعودية سعر سيارة شيفروليه كروز في الولايات المتحدة الأمركية يبدأ من سعر 21.000 دولار أمريكي.

في الولايات المتحدة الأمركية يبدأ من سعر 21.000 دولار أمريكي. بينما سعر السيارة في المملكة العربية السعودية 78.000 ريال سعودي. عيوب سيارة شيفروليه كروز

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