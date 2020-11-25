حراج فورد فكتوريا سيارات فورد كراون فكتوريا مستعمل للبيع جميع الموديلات

حراج فورد فكتوريا السعودية يعرض بشكل متجدد ومستمر العديد من سيارات فورد كراون فكتوريا مستعملة، حيث يتم عرض سيارات فورد مستعملة في حالة ممتازة وبأسعار مقبولة للغاية، وفي إطار تغطيتنا المستمرة لأحدث عروض سيارات فورد مستعمل، فسوف نستعرض معكم اليوم أعزائي زوار موقع ثقفني آخر عروض كراون فيكتوريا مستعمل جميع الموديلات، وسوف نعرض لكم آخر موديلات كراون فكتوريا المعروضة للبيع وأسعارها في حراج فورد فكتوريا جدة والرياض.

حراج سيارات فورد كراون فكتوريا

تضمن حراج سيارات فورد فكتوريا في جدة العديد من الموديلات المرغوبة والتي يبحث الكثيرين من عشاق سيارات فورد، حيث توافرت هذا الأسبوع سيارة كروان فكتوريا 2012 عدادها 210 ألف كم، مع قير أوتوماتيك لونها فضي بسعر بلغ 35 ألف ريال، وتواجدت أيضا سيارة كراون فكتوريا 2011 عدادها 237 ألف كم، مع قير أوتوماتيك لونها رمادي بسعر بلغ 36 ألف ريال سعودي، كما توافرت كراون فكتوريا 2011 عدادها 110 ألف كم بيضاء اللون، توكيلات الجزيرة مع قير أوتوماتيك ويبلغ سعرها 35 ألف ريال.

وفي حراج فورد فكتوريا الشرقية تعددت عروض سيارات كراون فكتوريا المستعملة، حيث توافرت سيارة فورد كراون فيكتوريا 2011 للبيع، عدادها 295 ألف كم قير أوتوماتيك لونها أسود بسعر بلغ 35 ألف ريال سعودي، بينما تم عرض فورد كراون فيكتوريا 2011 بحالة جيدة لونها فضي، مع قير أوتوماتيك وبسعر بلغ 22 ألف ريال، وسيارة كراون فيكتوريا موديل 2010 عدادها 300 ألف كم، لونها رمادي مع قير أوتوماتيك ويبلغ سعرها 30 ألف ريال، وأخيرا تم عرض سيارة فورد فكتوريا 2011 بحالة ممتازة عدادها 185 ألف كم، لونها رمادي مع قير أوتوماتيك بسعر بلغ 42 ألف ريال كاش.

كراون فكتوريا مستعمل في الرياض

تضمن حراج سيارات فورد مستعمل فكتوريا في الرياض عروض سيارات كران فكتوريا متنوعة وحالتها جيدة، حيث توافرت هذا الأسبوع سيارة كراون فكتوريا بودي بلد 2011، العداد 162 ألف كم قير أوتوماتيك لونها فضي توكيلات الجزيرة بسعر بلغ 45 ألف ريال، وتواجدت أيضا سيارة فورد كراون فكتوريا 2010 بوليسي عدادها 240 ألف كم قير أوتوماتيك لونها أبيض بسعر بلغ 18 ألف ريال، كما توافرت كراون فيكتوريا 2011 فضية اللون عدادها 202 ألف كم قير أوتوماتيك ويبلغ سعرها 38.5 ألف ريال.

كما تضمن حراج فورد فكتوريا الرياض أيضا سيارة كراون فكتوريا بودي بلد 2010، العداد 395 ألف كم قير أوتوماتيك لونها رمادي بسعر بلغ 32 ألف ريال، وتواجدت أيضا سيارة فورد كراون فكتوريا 2011 بوليسي عدادها 275 ألف كم قير أوتوماتيك لونها أزرق سماوي بسعر بلغ 38 ألف ريال، كما توافرت كراون فيكتوريا 2012 سوداء اللون عدادها 284 ألف كم قير أوتوماتيك ويبلغ سعرها 42 ألف ريال.