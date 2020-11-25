نستعرض في الموضوع التالي الأسعار الأحدث لسيارات تويوتا موديل 2020 في المملكة العربية السعودية. فكما عودناكم ننشر لكم العديد من أسعار السيارات المستعملة نستعرض أيضًا السيارات الجديدة وكذلك أسعارها بالتقسيط واسم الوكلاء المتميزين الذين يقدمون تلك الأسعار.

أحدث أسعار سيارات تويوتا 2020 في السعودية تبدأ من 45 ألف ريال سعودي

1- سعر تويوتا يارس 1.3 لتر أساسي ناقل حركة يدوي 2020 يصل إلى 45900 ريال سعودي القسط الشهري 874 بدون دفعة أولى، والدفعة الأخيرة 12339 ريال سعودي، ومدة التقسيط 60 شهر. التوكيل: عبد اللطيف جميل.

تويوتا يارس 1.3 لتر أساسي ناقل حركة يدوي 2020 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.30 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 98 حصان. ناقل الحركة في تويوتا يارس 1.3 لتر أساسي ناقل حركة يدوي 2020 هو عادي 5 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 20.00 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مدخل AUXو2 مكبرات الصوت. سعر تويوتا يارس 1.3 لتر أساسي ناقل حركة يدوي 2020 يبدأ من 45900 ريال سعودي

2- تويوتا يارس 1.5 واي شركات 2020 السعر المطلوب فيها 49600 القسط الشهري 936 ريال سعودي، وبلا دفعة أولى، والدفعة الأخيرة 13204 ريال ومدة التقسيط ستين شهر، وتأتي من توكيل عبد اللطيف جميل للتمويل.

تويوتا يارس 1.5 واي شركات 2020 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.50 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 105 حصان. ناقل الحركة في تويوتا يارس 1.5 واي شركات 2020 هو أوتوماتيك CVT ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 20.00 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مدخل AUXو4 مكبرات الصوت. سعر تويوتا يارس 1.5 واي شركات 2020 يبدأ من 49600 ريال سعودي

3- تويوتا يارس 1.5 واي 2020 السعر المطلوب فيها 50100 ريال سعودي بدون جدفعة أولى، والدفعة الأخيرة 13454 ريال سعودي، ومدة التقسيط 60 شهر، والتوكيل عبد اللطيف جميل للتمويل.

تويوتا يارس 1.5 واي 2020 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.50 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 105 حصان. ناقل الحركة في تويوتا يارس 1.5 واي 2020 هو أوتوماتيك CVT ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 20.00 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مدخل AUXو4 مكبرات الصوت. سعر تويوتا يارس 1.5 واي 2020 يبدأ من 50100 ريال سعودي

4- سيارة تويوتا يارس 1.5 واي بلس 2020 السعر المطلوبك 51900 ريال سعودي، والقسط الشهري 1024 ريال سعودي وبدون دفعة أولى والدفعة الأخيرة 14455 ريال سعودي، ومدة التقسيط 60 شهر. والوكيل عبد اللطيف جميل.

تويوتا يارس 1.5 واي بلس 2020 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.50 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 105 حصان. ناقل الحركة في تويوتا يارس 1.5 واي بلس 2020 هو أوتوماتيك CVT ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 20.00 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUXو4 مكبرات الصوت. سعر تويوتا يارس 1.5 واي بلس 2020 يبدأ من 51900 ريال سعودي

5- تويوتا يارس هاتشباك S CVT 2020 والسعر المطلوب 52 ألف ريال سعودي، والقسط الشهري 1222 ريال سعودي، وبدون دفعة أولى والدفعة الأخيرة 15600 ريال سعودي، والمدة 60 شهر. والوكيل عبد اللطيف جميل.

6- سيارة تويوتا افانوزا 2020 STD اس تي دي، وهي سعرها 57800 ريال سعودي، وقسطها الشهري 1344 ريال سعودي، والدفعة الأولى: لا يوجد. والدفعة الأخيرة 17340 ريال سعودي والمدة 60 شهر، ومن توكيل عبد اللطيف جميل للتمويل.

تويوتا افانزا STD 2020 هي سيارة من فئة سيارات فان / بوكس ونوع دفع العجلات فيها دفع خلفي. حجم محرك السيارة هو 1.50 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 103 حصان. ناقل الحركة في تويوتا افانزا STD 2020 هو أوتوماتيك 4 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 14.60 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUXو4 مكبرات الصوت. سعر تويوتا افانزا STD 2020 يبدأ من 57800 ريال سعودي

7- تويوتا رش اس تي دي 2020 السعر المطلوب فيها 62600 ريال سعودي، والقسط الشهري 1358 ريال سعودي، والدفعة الأولى غير موجودة، والدفعة الأخيرة 18442 ومدة التقسيط ستين شهر.

تويوتا راش STD 2020 هي سيارة من فئة سيارات رياضية متعددة الاستخدام ونوع دفع العجلات فيها دفع خلفي. حجم محرك السيارة هو 1.50 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 102 حصان. ناقل الحركة في تويوتا راش STD 2020 هو أوتوماتيك 4 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 16.30 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، نظام آمانو4 مكبرات الصوت. سعر تويوتا راش STD 2020 يبدأ من 62600 ريال سعودي

8- تويوتا كورولا اكس ال اي 1.6 2020 السعر المطلوب فيها 65500 ريال سعودي، والقسط الشهري 1269 ريال سعودي، ومدة التقسيط 60 شهرًا، والدفعة الأولى لا توجد، والدفعة الأخيرة 17915 ريال سعودي من توكيل عبد اللطيف جميل.

تويوتا كورولا XLI 1.6 2020 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.60 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 121 حصان. ناقل الحركة في تويوتا كورولا XLI 1.6 2020 هو أوتوماتيك CVT ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 18.20 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUXو4 مكبرات الصوت. سعر تويوتا كورولا XLI 1.6 2020 يبدأ من 65500 ريال سعودي

أسعار تويوتا 2020 تتجاوز الـ 66800 ريال سعودي من توكيل عبد اللطيف جميل

9- تويوتا راش جي ال 2020 السعر المطلوب: 66800 ريال سعودي، والقسط الشهري 1449 وبدون مقدم، والدفعة الأخيرة 19680 ريال سعودي ومدة التقسيط ستين شهر.

تويوتا راش GL 2020 هي سيارة من فئة سيارات رياضية متعددة الاستخدام ونوع دفع العجلات فيها دفع خلفي. حجم محرك السيارة هو 1.50 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 102 حصان. ناقل الحركة في تويوتا راش GL 2020 هو أوتوماتيك 4 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 16.30 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، نظام آمانو8 مكبرات الصوت. سعر تويوتا راش GL 2020 يبدأ من 66800 ريال سعودي

10- تويوتا هايلكس GL 2.0 غمارة ( حوض قصير ) يدوي 2020 السعر المطلوب 67600 ريال سعودي، والقسط الشهري 1493 وبدون دفعة أولى ودفعة أخيرة 20280 ريال سعودي، والمدة 60 شهر.

تويوتا هايلكس GL 2.0 غمارة (حوض قصير) يدوي 2020 هي سيارة من فئة سيارات نقل ونوع دفع العجلات فيها دفع خلفي. حجم محرك السيارة هو 2.00 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 137 حصان. ناقل الحركة في تويوتا هايلكس GL 2.0 غمارة (حوض قصير) يدوي 2020 هو عادي 5 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 11.60 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUXو2 مكبرات الصوت. سعر تويوتا هايلكس GL 2.0 غمارة (حوض قصير) يدوي 2020 يبدأ من 67600 ريال سعودي

11- تويوتا كورولا 1.6 XLI مطور 2020 السعر المطلوب 68600 ريال سعودي، والقسط الشهري 1360 ريال سعودي، وبلا دفعة أولى والدفعة الأخيرة 19191 ريال سعودي، والتقسيط على ستين شهر.

تويوتا كورولا XLi 1.6 مطور 2020 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.60 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 121 حصان. ناقل الحركة في تويوتا كورولا XLi 1.6 مطور 2020 هو أوتوماتيك CVT ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 18.20 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUXو4 مكبرات الصوت. سعر تويوتا كورولا XLi 1.6 مطور 2020 يبدأ من 68600 ريال سعودي

12- تويوتا كورولا 1.6 XLI مطور فتحة سقف 2020 والسعر المطلوب فيها 71700 ريال سعودي، والقسط الشهري 1451 ريال سعودي وبلا مقدم، والدفعة الأخيرة 20482 ريال سعودي، والمدة 60 شهر.

تويوتا كورولا XLi 1.6 مطور فتحة سقف 2020 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.60 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 121 حصان. ناقل الحركة في تويوتا كورولا XLi 1.6 مطور فتحة سقف 2020 هو أوتوماتيك CVT ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 18.20 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUXو4 مكبرات الصوت. سعر تويوتا كورولا XLi 1.6 مطور فتحة سقف 2020 يبدأ من 71700 ريال سعودي

13- تويوتا هايلكس جي إل 2.4 غمارة (حوض قصير ) ديزل 2020 السعر المطلوب فيها 73 ألف و 600 ريال سعودي، والقسط الشهري 1626 ريال سعودي، والدفعة الأخيرة 22080 ريال سعودي والدفعة الأولى صفر، والمدة 60 شهر.

تويوتا هايلكس GL 2.4 غمارة (حوض قصير) ديزل 2020 هي سيارة من فئة سيارات نقل ونوع دفع العجلات فيها دفع خلفي. حجم محرك السيارة هو 2.40 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 147 حصان. ناقل الحركة في تويوتا هايلكس GL 2.4 غمارة (حوض قصير) ديزل 2020 هو عادي 5 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 15.60 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUXو2 مكبرات الصوت. سعر تويوتا هايلكس GL 2.4 غمارة (حوض قصير) ديزل 2020 يبدأ من 73600 ريال سعودي

14- تويوتا كورولا جي إل آي 1.6 فتحة سقف 2020 السعر المطلوب فيها 76900 ريال سعودي، والقسط الشهري 1561 ريال سعودي وبلا دفعة أولى، والدفعة الأخيرة 22026 ريال سعودي والمدة التقسيطية 60 شهرًا .

تويوتا كورولا جي إل آي 1.6 فتحة سقف 2020 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.60 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 121 حصان. ناقل الحركة في تويوتا كورولا جي إل آي 1.6 فتحة سقف 2020 هو أوتوماتيك CVT ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 18.20 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUXو6 مكبرات الصوت. سعر تويوتا كورولا جي إل آي 1.6 فتحة سقف 2020 يبدأ من 76900 ريال سعودي

15- تويوتا كورولا XLI هايبرد المطور 2020 السعر المطلوب 79000 ريال سعودي، والقسط الشهري 1587 ريال سعودي وبلا دفعة أولى والدفعة الأخيرة 22394 ريال سعودي، والمدة 60 شهر.

تويوتا كورولا XLI هايبرد المطور 2020 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.80 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 121 حصان. ناقل الحركة في تويوتا كورولا XLI هايبرد المطور 2020 هو أوتوماتيك CVT ونوع الوقود او نظام المحرك هو هجين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 27.60 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUXو4 مكبرات الصوت. سعر تويوتا كورولا XLI هايبرد المطور 2020 يبدأ من 79000 ريال سعودي

16- تويوتا هايلكس GL 4×2 ديزل 2.4 غمارتين ديزل 2020 والسعر المطلوب 83300 ريال سعودي والقسط الشهري 1840 ريال سعودي، والدفعة الأولى: 0 ريال سعودي، والدفعة الأخيرة: 24990 ريال سعودي، والمدة 60 شهر.

تويوتا هايلكس GL 2 4×2 Diesel 2.4 غمارتين ديزل 2020 هي سيارة من فئة سيارات نقل ونوع دفع العجلات فيها دفع خلفي. حجم محرك السيارة هو 2.40 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 147 حصان. ناقل الحركة في تويوتا هايلكس GL 2 4×2 Diesel 2.4 غمارتين ديزل 2020 هو عادي 6 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو ديزل. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 14.80 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUXو2 مكبرات الصوت. سعر تويوتا هايلكس GL 2 4×2 Diesel 2.4 غمارتين ديزل 2020 يبدأ من 83300 ريال سعودي

17- تويوتا كامري إل إي ستاندرد 2020 الجديدة بالسعودية سعر البيع 83,800 ريال القسط الشهري 1,851 ريال بلا مقدم، والتقسيط 60 شهر.

تويوتا كامري إل إي ستاندرد 2020 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 2.50 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 204 حصان. ناقل الحركة في تويوتا كامري إل إي ستاندرد 2020 هو أوتوماتيك 8 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 17.90 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUXو6 مكبرات الصوت. سعر تويوتا كامري إل إي ستاندرد 2020 يبدأ من 83800 ريال سعودي

18- تويوتا هايلكس GL 2.7 غمارة (حوض طويل) ديزل 2020 الجديدة بالسعودية سعر البيع 86,100 ريال

القسط الشهري 1,902 ريال. تويوتا هايلكس GL 2.7 غمارة (حوض طويل) ديزل 2020 هي سيارة من فئة سيارات نقل ونوع دفع العجلات فيها دفع خلفي. حجم محرك السيارة هو 2.70 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 162 حصان. ناقل الحركة في تويوتا هايلكس GL 2.7 غمارة (حوض طويل) ديزل 2020 هو عادي 5 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 9.90 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUXو2 مكبرات الصوت. سعر تويوتا هايلكس GL 2.7 غمارة (حوض طويل) ديزل 2020 يبدأ من 86100 ريال سعودي.