مازالنا ننشر التحديثات الاخيرة لـ أسعار سيارات فورد في السعودية 2020 كاش وبالتقسيط مع نشر المواصفات خاصة وأن كثر من المواطنين في المملكة العربية السعودية يرغبون في تجديد سياراتهم في عروض التقسيط الأخيرة والحديثة مع معرفة ما يدفعونه شامل ضريبة القيمة المضافة، مع العلم أن موقع ( ثقفني ) يحدث مجموعة دورية من اسعار سيارات مستعملة في السعودية مع نشر أرقام أصحابها .فتابعونا.

آخر تحديث لـ أسعار سيارات فورد في السعودية 2020 كاش وتقسيط بداية من 39999 ريال سعودي

1-فورد فيغو أمبيانتي 2020 الجديدة بالسعودية

فورد فيغو أمبيانتي 2020 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.50 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 121 حصان. ناقل الحركة في فورد فيغو أمبيانتي 2020 هو أوتوماتيك 6 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 18.40 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث، نظام آمانو4 مكبرات الصوت. سعر فورد فيغو أمبيانتي 2020 يبدأ من 39999 ريال سعودي.

2-فورد اسكورت امبيانتي 2020 الجديدة بالسعودية

فورد اسكورت امبيانتي 2020 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.50 لتر وعدد الاسطوانات هو 3 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 123 حصان. ناقل الحركة في فورد اسكورت امبيانتي 2020 هو أوتوماتيك 6 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 18.90 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي ديو6 مكبرات الصوت. سعر فورد اسكورت امبيانتي 2020 يبدأ من 59999 ريال سعودي.

آخر تحديث لـ أسعار السيارات الجديدة 2020 في السعودية

3- فورد اسكورت امبيانتي 2020 الجديدة بالسعودية

فورد اسكورت امبيانتي 2020 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.50 لتر وعدد الاسطوانات هو 3 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 123 حصان. ناقل الحركة في فورد اسكورت امبيانتي 2020 هو أوتوماتيك 6 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 18.90 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي ديو6 مكبرات الصوت. سعر فورد اسكورت امبيانتي 2020 يبدأ من 59999 ريال سعودي

4- 4- فورد اسكورت امبيانتي بلس 2020 الجديدة بالسعودية

فورد اسكورت امبيانتي بلس 2020 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.50 لتر وعدد الاسطوانات هو 3 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 123 حصان. ناقل الحركة في فورد اسكورت امبيانتي بلس 2020 هو أوتوماتيك 6 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 18.90 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي ديو6 مكبرات الصوت. سعر فورد اسكورت امبيانتي بلس 2020 يبدأ من 61000 ريال سعودي.