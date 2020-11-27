ينشر موقع ثقفني بصورة دورية أجدد اسعار السيارات المستعملة في السعودية مع نشر أرقام أصحابها الراغبين في البيع، وكذلك الأماكن، وذلك لخدمة الراغبين في شراء اسيارات مستعملة بوضع جيد خاصة مع ارتفاع اسعار السيارات في المملكة. لكن لابد من ذكر تحذير هام وضروري جدًا، لابد الحذر وعدم تحويل عربون لحجز سيارة إلا بعد المعاينة والفحص، فكيف تقوم بالتحويل إلى أي بائع لا تعرفه بصورة جيدة؟! وبعد ذلك يحدث بعض المشاكل على سبيل المثال لا تعجب بالسيارة وتجد بها أي شيء غير مذكور في المواصفات التي قالها صاحبها، لذلك من الأفضل ألا تحول عربون لشخص إلا بعد معاينة السيارة، وإذا السيارة لم تكن تناسبك فليس لك نصيب بها، ويكفيك الله شرّها. وبالنسبة لأصحاب السيارات فعليهم أمانة توضيح العيوب الموجودة في السيارة.

اسعار سيارات مستعملة السعودية وأرقام أصحابها وأماكنها 2020

1- لاند كروزر GXR موديل : 2015 كامل المواصفات ثلاجه. ( بريمي ). قطعت 236 الف كيلومتر، ويوجد بها مشكلة بسيطة في الكبوت الأيمن، المكان الرياض، المطلوب 120 الف ورقم البائع: 0544397106 ابو عبدالله.

2- ازيرا 2018 فل كامل فتحة حساسات بصمة تسخين تبرد مراتب شاشة، مراتب جلد، البودي وكالة ما عدا رفرف يسار وكبوت، العداد ٧٤ الف، البيع لاعلى سعر، ورقم البائع:

0537789544.

3- للبيع توسان موديل 2016 فل كامل بدون بصمة ١٦٠٠ سي سي، بودي وكالة، محركات وكالة، قطعت ٢٨٧ الف، السعر النهائي 47500، المكان الرياض، رقم البائع: 0503135071.

4- شيفورلية موديل 2009، 6 سلندر 7 ركاب، وقطعت 290 الف، ومبدلة المكينة بماكينة وارد وقطعت 60 الف، مكينة +جير+شاص+ارباق سليم 100٪100، ونص فل شاشتين امامية وخلفية، كاميرا خلفية، ورش بباب الشنطة وطرف الرفرف الخلفي اليسار، المطلوب 22 الف، المكان الرياض، 0506935310.

5- تم تخفيض السعر الي 22 الف لسرعة البيع، سيارة فورد فوكس هاتش باك، موديل 2014، قطعت ٨١ الف كيلومتر، والسياره على الشرط، بودي بدون جرام بويه، به بعض الحكات البسيطه فقط، وعلى الفحص، Abs، Esc،موتور ١٦٠٠ cc، قير اتوماتيك جير ماكينة مكيف علي الشرط، مطلوب 22 الف ريال سعودي، المكان جدة، للتواصل مع البائع: 0509366921 أو الرقم 0531144238.

أحدث أسعار سيارات تويوتا 2020 في السعودية

متابعة لأسعار السيارات المستعملة في السعودية المعروضة حديثًا وأرقام مالكيها وأماكنها 2020

6- للبيع يارس موديل 2016، بودي وكالة، جير ماكينة مكيف علي الشرط، قطعت 135 الف، المطلوب 31 الف، المكان الرياض رقم الجوال 0508228074.

7- فورد اكسبدشن موديل 2005، بودي شرط محركات شرط، للبيع لاعلي سعر، ورقم الجوال 0545005127، المكان برفحاء الحدود الشمالية.

8- شيفورلية : سبارك، موديل السياره :2018، المورد : سعودي ( الجميح )، العداد :88 لف كيلو، اللون : أبيض، المواصفات: * محرك4 سلندر 1,4، و جير اوتوماتيك بـ 6 سرعات تبترونك، ودفع أمامي، وحساس كفرات، زجاج كهربائي، مرايا كهربائية، مقاعد قماش – اللون اسود، تحكم دركسون، بلوتوث، فتحات تكييف خلفية، مدخل USB AUX

* فرامل ABS، مانع انزلاق، السياره نظيفة جدًا، البدي”الهيكل”، خالي من الحوادث تماماً ومن الدعمات، سحكات، رش خارجي اثر استكر فقط. قير + مكينه+ الشاصي. ملاحظة: سبير الوكاله التاير مابعد ينزل، ملاحظه : الكتالوج حق الوكاله موجود. المطلوب 20 ألف ريال سعودي، ورقم البائع: ٠٥٤٠٤١٤٨٢٢ المكان: الاحساء.

9- كامرى 2008، فحص واستمارة ساري، جير ماكينة، ومكان البيع: الرياض، والبيع: لأعلى سعر، ورقم البائع: 0565975047.

آخر تحديث لـ أسعار سيارات فورد في السعودية 2020 كاش وتقسيط

10- المواصفات العامة: – هونداي – ازيرا ، و- الموديل: 2016 حالة السيارة : مستعملة. القير: اوتوماتيك. – الوقود : ديزل وعزمها جبار ما شاء الله، العداد : 39 الف كم، فحص جديد واستمارة جديدة، لوحة مميزة، المواصفات الخارجية: -اللون الخارجي : أسود، اللون الداخلي : جلد أسود، -2 مخارج للشكمان، وبصمة على الأبواب، وأنوار زينون، وجنوط ألمونيوم، وكفرات شبه جديدة، وحساسات أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية ذات رؤية عالية الوضوح، وكشافات ضباب بلاك بيري. المواصفات الداخلية: -شاشة 7 بوصة بها نظام أبل كار، -تشغيل بدون مفتاح. -اوتو هولد. -هاند بريك اليكتروني. مثبت سرعة. تحكم في الميديا. مكيف اليكتروني. مواصفات الرفاهية بالسيارة: -تبريد وتدفئة المقاعد الأمامية. -تدفئة المقاعد الخلفية. -تدفئة الدريكسيون. -كراسي كهربائية الحركة. -تصفيط المرايات اوتوماتيكيا. تخشيب في الأبواب: مطلوب ٦٢ الف ريال. الموقع : المدينة المنورة

جوال : 0535993138.

10- للبيع تويوتا كورولا 2011. العداد : 186000 الف. المواصفات: جير اتوماتيك / زجاج كهربا / ريموت كنترول. استمارة وفحص جديد. المكان الدمام. جوال : 0577969759 والبيع لاعلى سعر.

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11- هيونداي سوناتا موديل 2008 للبيع لاعلي سعر. جير أوتوماتيك. قطعت 219000 كيلومتر، ومزودة بشاشة وكاميرا خلفية. والسيارة 4 سلندر. ماكينة 2000. قير ماكينة مكيف ع الشرط. لأعلى سعر. المكان الرياض 0553712259.