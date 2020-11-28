أهم مواصفات لاند روفر ديفندر p300 موديل 2021 تعتبر سيارة لاند روفر ديفندر من أكثر السيارات المميزة ويتواجد فيها امكانيات حديثة ومتطورة، ومعروفة باسم السيارات القوية المتواجدة في مصر، حيث يتوافر فيها محرك 200 س س تربو، وبالتالي قوة الحصان فيها حوالي 4 سلندر وتسير السيارة حوالي 100 كيلو في 8, 1ثانية، بينما يتواجد فيها محركات أتوماتيك تصل السرعات الخاصة حوالي 8 سرعات بينما يوجد فيها نظام دفع رباعي.

أهم مواصفات لاند روفر ديفندر

تم صناعة هذه السيارة في بريطانيا والارتفاع الخاص بها يصل إلى 218مم، حيث تعتبر هذه السيارة من ضمن السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود، حيث يحتاج كل 100 كيلو خوالي 11, 5 لتر أما بالنسبة سعة خزان الوقود الذي يتعلق بهذه السيارة 83. 5 لتر.

بينما يصل مساحة التخزين بالحجم الخاص في الشنطة حوالي 75 لتر وسعر هذه السيارة يبدأ من 1, 595.00 جنيه.

تفاصيل سيارة إم جي موديل 2021

تعتبر هذه السيارة من أهم وأسرع السيارات المتواجدة في الأسواق المصرية وهي تكون من فئة الكروس أوفر ويتواجد فيها محرك 1500 سي سي، أما بالنسبة ل قوة الحصان 119 و 4 سلندر ويتواجد في هذه السيارة أيضا محرك أوتوماتيكي بأربع سرعات ونظام يعمل بالجر الأمامي، بينما تصل السيارة تصل من 100 كيلو في غضون 10 ثواني، أما بالنسبة الى ارتفاعها 162 مم وبالتالي هذه السيارة لا تحتاج إلى استهلاك نسبة كبيرة من البنزين حيث تقوم باستهلاك لكل 100 كيلو أثناء السير 5: 08 لتر أما بالنسبة لسعه خزان الوقود تصل الى 48 لتر.

وأكثر ما يميز سيارة إم جي موديل 2021 أنه يوجد مساحة كافية في التخزين المتواجد في حجم الشنطة إلى 495 أما بالنسبة لأسعارها تبدأ من 254, 990 ويمكن أن يصل إلى أعلى فئة في السيارات الأحداث وذات إمكانيات كبيرة إلى 284, 990.