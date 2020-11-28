كيا تطرح نسخا شبابية من سيارة Ceed

قررت شركة كيا طرح نسخ مميزة من سيارات Ceed لتجتذب من خلالها محبي المركبات الشبابية والعصرية، وتأتي النسخ المعدلة من سيارات Ceed بهيكل هاتشباك رياضي، يتميز بشبك أمامي عريض وفتحات هوائية كبيرة.

كيا تستهدف الشباب في سيارات Ceed

سيارات Ceed حصلت على أنظمة فرامل رياضية خاصة، وعجلات رياضية مميزة بمقاس 15 و16 إنشا، وأنظمة تعليق مطورة لتحافظ على الثبات في المنعطفات، ومن الداخل جهزت بقمرة مميزة فيها مقاعد رياضية مخصصة لـ 5 ركاب، وبواجهة قيادة فيها شاشة كبيرة متطورة، يمكن من خلالها التحكم بجميع أنظمة السيارة والاطلاع على الحالة الفنية والتقنية لجميع أقسام المركبة الأساسية.

أنظمة متطورة في سيارة كيا الشبابية

كيا زودت السيارة بمقود رياضي ومنظومات إلكترونية للتحكم بحرارة المقاعد والمقود، ومنظومات لطي المرايا الجانبية وإغلاق النوافذ أوتوماتيكيا عند ركن المركبة، إضافة إلى كاميرات وحساسات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، ومنظومات لتشغيل المحرك وتدفئة المقاعد عن بعد، ومنظومات تساعد السائق على ركنها في الأماكن الضيقة.

محرك سيارات Ceed المعدلة

وتطرح سيارات Ceed بعدة أنواع من المحركات، محركات بسعة 1.6 ليتر بعزم 128 حصانا، ومحركات T-GDI توربينية بعزم 140 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.6 ليتر بعزم 160 حصانا، تعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.