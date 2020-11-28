عروض تقسيط سيارات السعودية 2020 بنك الراجحي وكذلك البلاد

كما عودكم موقع ثقفني في تقديمه عروض تقسيط سيارات في السعودية ونشره أيضًا اسعار سيارات مستعملة وأرقام أصحابها ننشر لكم مجموعة من العروض على السيارات سواء كان تقسيط أو كاش في عام 2020 والتي تساعد المواطنين في المملكة العربية السعودية على امتلاك السيارة المناسبة لاحتياجاتهم اليومية أو العائلية، مع الاهتمام بنشر آخر تحديث اسعار السيارات بالمملكة وتوفير المعلومات اللازمة لمعرفة قواعد التقسيط أو الكاش بالاستعانة بالبنوك وأبرز بنكين هما بنك الراجحي وبنك البلاد.

عروض تقسيط سيارات السعودية 2020

عرض جي أيه سي GN8 وفي هذا العرض 15% الضريبة على الشركة التي تقدم العرض (على السعر النقدي) حيث يمكنكم امتلاك سيارة GN8 العائلية اليوم، والعرض يشمل GA8 GL 2020 فيمكن امتلكها بإحدى الخيارات: السعر النقدي 108,000 ريال سعودي، أو القسط الشهري 1,951 ريال سعودي.

العرض يشمل أيضاً: 1- ضمان ٥ سنوات مفتوح الكيلومترات، و2- صيانة لمدة سنتين أو 30,000 كيلومتر، و3- خدمة المساعدة على الطريق ٥ سنوات

بدون دفعة أولى؟ 1.5% مرابحة على تمويل الأقساط الشهرية. بدون مرابحة على خيار الدفعتين ٥٠٪ الآن و٥٠٪ بعد سنتين

2.88% معدل النسبة السنوي.

تفاصيل العرض التمويلي على سيارة جي أيه سي GN8معلومات مهة بالتقسيط من شركة تسنيم لتمويل السيارات والتقسيط

معدل الربح السنوي APR:

*معدل النسبة السنوي (APR) هو النسبة التي توضح تكلفة التمويل على المؤسسة المالية كنسبة سنوية من التمويل. وعادة ما تكون هذه النسبة أعلى من العمولة الاسمية أو ما يعرف بهامش الربح (Flat Rate) بسبب أن احتساب قيمتها يتضمن قيمة الرسوم الإدارية والمصاريف والتأمين طوال فترة التمويل. لهذا السبب فهي تعطي صورة أوضح للنسبة الحقيقية للتمويل من العمولة الاسمية والتي تتضمن هامش الربح فقط.

مبلغ التمويل

ينص العقد على مبلغ التمويل الذي ستحصل عليها بالإضافة إلى فترة سداد الأقساط وذكر قيمتها وموعد استحقاق هذه الأقساط. كما تشمل البيانات تكلفة الحصول على التمويل من حيث معرفة معدل كلفة الأجل المحددة والرسوم الإدارية.

مدة التأجير

مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين والتي توضح تاريخ بداية العقد وانتهائه مع التزام الطرفين ببنود العقد

مبلغ السداد ( الأجرة ) الشهري

هذه الدفعات يتم إقرارها في العقد، والمستأجر ملزم بسدادها في مواعيد الاستحقاق المحددة. كما يجب أن يتضمن العقد جدولًا لأقساط السداد، تُوضّح فيه قيمة أجرة الأصل، وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأية مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد.

مبلغ الدفعة الأخيرة

مبلغ الدفعة التملك يصل الى %30 من سعر السيارة وهو اختياري. اختيار دفعة التملك عند نهاية التأجير يقلل مبلغ الدفعات الشهرية, ولكنه يجب أن يكون مبلغ دفعة التملك متوفراً معك في نهاية التأجير.

عروض تقسيط جي أيه سي GN8 من بنك البلاد

يقدم بنك البلاد خيارات متعددة من تقسيط السيارات سواء طريق التمويل التأجيري للسيارات الذي يحقق المنافع التالية :

يمكن الحصول على قرض السيارة من بنك البلاد بدون تحويل الراتب في بعض الحالات.

يشمل تمويل السيارات من بنك البلاد السعوديين وغير السعوديين.

يستفاد من قروض السيارات في بنك البلاد حتى سن الـ65 عامًا.

تغطية تأمينية شاملة طوال فترة التأجير.

عروض تقسيط جي أيه سي GN8 من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي كذلك إمكانية توفير قروض السيارات بحسب إحدى الطريقتين التاليتين :

تمويل السيارات بالمرابحة من مصرف الراجحي حيث يوفر إمكانية توفير قرض السيارة مع تحميل المشتري نسبة فائدة سنوية قد تصل إلى 18 % في بعض الحالات.

التمويل التأجيري من خلال تقسيط ثمن السيارة على دفاعات يقوم المشتري بدفع الدفعة الأولى منها ثم يتم تحويل الراتب على بنك الراجحي ويتم خصم قيمة الإيجار وفي نهاية المدة يقوم المشتري بدفع دفعة نهائية كبيرة للحصول على السيارة في النهاية بشكل كامل.