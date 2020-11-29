معلومات عن السيارة نيسان X-Terra موديل 2021 الجديدة كليًا

كشفت نيسان أخيرا عن نيسان X-Terra موديل 2021 الجديدة إكس-تيرا 2021، ويشكّل إطلاق السيارة الجديدة إضافة إلى الطرازات المتاحة من الشركة اليابانية، ترسيخ لمكانة العلامة التجارية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، كما يلبي احتياجات العملاء المتعلقة بهذه الطرازات.

وتم إطلاق نيسان إكس-تيرا 2021، التي ترتكز على خبرة نيسان في مجال السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وزوّدت بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر مع خيار ناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، وتتميز السيارة بنظام دفع كليّ.

تصميم السيارة نيسان X-Terra موديل 2021

ويمتاز الطراز الجديد من نيسان X-Terra بتصميم جديد جريء وهندسة متطورة وبمجموعة من تقنيات التنقل الذكي المتطورة من نيسان لتوفير تجربة قيادة استثنائية ومنح السائق الثقة اللازمة لخوض المغامرات وتجاوز جميع الحدود واستكشاف أماكن جديدة، ويتوفر في الفئة البلاتينية كل من نظام التحذير من مغادرة حارة السير، ونظام التحذير من النقاط العمياء، ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي، ونظام استشعار السيارات القادمة من الخلف، ونظام تنبيه السائق الذكي، ونظام فرامل الطوارئ الذكي.

نيسان أضافت إلى السيارة X-Terra لمسات من الرقيّ والتكنولوجيا، فتوفر مصابيح LED الأمامية لمسة من التطور، وتتميز لوحة العدادات بتصميم أفقي عريض، تمتد حركتها من الباب إلى الباب لإبراز رحابة المقصورة، كما أنّ الأشكال جريئة ولافتة وتطغى عليها المواد ناعمة الملمس والمريحة. وتهيمن شاشة العرض الكبيرة مقاس 9 بوصات على المركز.

مقصورة سيارة نيسان إكس-تيرا 2021

وتوفر إكس-تيرا الجديدة كلياً مستوى راحة استثنائياً بفضل مقاعد الصفين الأمامي والثاني المزوّدة بخاصية انعدام الجاذبية، وينعم كافة الركاب بالهدوء بفضل الجهود الكبيرة التي صبّت في إخماد الأصوات حول حجرة المحرك واستخدام الزجاج المزود بتقنية امتصاص الصوت على الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية.

ألوان سيارة X-Terra من نيسان

وتتوفر إكس-تيرا 2021 الجديدة كلياً بسبعة ألوان خارجية تشمل البني الفاتح والبرغندين ويتوافق التصميم الخارجي الراقي مع لوني الأسود والرمادي الفاتح الفاخرين في الداخل واللذين يضيفان غنى إلى السيارة.