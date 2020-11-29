اسعار سيارات مستعملة السعودية وأرقام تواصل أصحابها وأماكن البيع

يقدم موقع (ثقفني) موضوع متجدد بعنوان اسعار سيارات في السعودية مستعملة والأرقام الخاصة بأصحابها للتواصل معهم، وهذه السلسلة الثالثة فيها فقد قدمنا فيما مضى منذ أيام جزء منها لأنكم تعلمون أن الأسعار الخاصة بالسيارات المستعملة تتجدد كل يوم، ويمكنكم الرجوع للتقرير السابق ومعرفة إذا ما كانت تلك السيارات مازالت متاحة للبيع أو لا، لكننا اليوم وفي هذا المقال سنقدم الأسعار الجديدة التي يعرضها أصحابها. والهدف من عرض هذه الأسعار أن نربط ما بين البائع والمشتري في المملكة العربية السعودية، لتلبية رغبات كافة الشرائح سواء كانوا مواطنين سعوديين أو كانوا وافدين مقيمين في المملكة، وقبل الشراء عليك أن تفحص السيارة بصورة جيدة، ولا ترسل أي عربون أو أي جزء من سعر السيارة إلا بعد المعاينة.

اسعار سيارات مستعملة السعودية 2020 وأرقام جوالات تواصل أصحابها وأماكن البيع

1- سيارة مستعملة للبيع موديل 2011 جير مكينه بودي شرط الممشى 199 الف كيلومتر، للتواصل 966546737304 والسعر 75000 ريال سعودي، ومكان البيع:جدة.

2- باص هايس ديزل، موديل 2005 الممشي 3000 كيلومتر، والمكان خميس مشيط، مطلوب 33000 ريال سعودي، رقم الجوال 0508287011

3- هيلوكس غمارتين، موديل 1999 ، مجدد مفحوص بجده، طبلون احمر زجازج كهرباء، مطلوب 25000 ريال سعودي، تواصل عبر 0096655693228.

4- تويوتا تيرسل، موديل 1999 ، نظيفة، مكيف: شغال، مكينة وقير : نظيفة، كفرات وبطارية جديدة، عيوب المساعدات فقط، الاستمارة فحص: سارية شهرين، الحد نهائي / 4000 ريال كاش فقط. موقع البيع: حفر الباطن، للتواصل على واتساب 0535274720.

5- سيارة تويوتا افانزا، موديل 2018، عائليه اقتصاديه جدا للعائلة، للراغبين بنزول سيارات لمصر او عندة عائله هنا، استمارة جديدة فحص ساري بمدينه جدة، للبيع لاعلي سعر، الممشي 118000 الف كيلومتر، للتواصل 0583465287.

6- سياره كيا سيراتو، موديل 2016، الممشى 100الف كيلومتر، أول مستخدم رقم الجوال 0559734392، المطلوب 31000 ريال سعودي.

7- سيارة سوناتا، موديل 2006، سته سرندل، الجبيل السكن، السعر 13500 ريال سعودي، للتواصل 0580495925.

8- سياره ايسوزو، موديل 2007، ٤ كفرات جديد مكينه وقير كويس مكيف تلج فحص جديد استمارة باقي ٢ سنة، مطلوب 23000 ريال ، عودي، موقع البيع جدة، للتواصل 0508214360.

9- هيونداى أكسنت: لون فضى، شكل جديد، موديل 2018، الممشى 11 الاف كيلومترن الجير أتوماتيك، نظام القفل المركزى، نظام ثبات بالمنحدرات، نظام مانع انزلاق ABS، نظام ECO موفر الوقود، يوجد مدخل USB & AUX ، كشافات ضباب أمامية و خلفية، الأبواب سنتر لوك مع ريموت الزجاج والمرايات كهرباء، اقتصادية وعملية جدًا، الحالة الجير و الماكينة و الشاص و الإرباق و المكيف سليم بحالة ممتازة 100٪ ، البدى كله وكالة عدا قطعتين رش خارجى، السيارة بحالة ممتازة وجاهره للإستخدام ما تحتاج مصروف ريال، السعر 33000 ريال سعودي كاش سعر نهائي، رجاء التواصل الجاد فقط، تواصل واتس 0581008692.

10- السيارة: سوزوكي – ساموراي، الموديل: 1998 حالة السيارة: مستعملة، القير: قير عادي، نوع الوقود: بنزين. الممشى: 208 الف كم

الموتر كان حكومي للبريد البودي وكاله مرشوش كامل. مكينه وقير ودبل ومكيف ع الشرط. مركب عليه تنجيد وانوار عدسات ليد وقفل مركزي مع الريموت، السعر : 15000 ريال سعودي.

نتابع أيضًا تكملة لأسعار السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية المعروضة للبيع والأرقام الخاصة بجوالات أصحابها

آخر تحديث لـ أسعار سيارات فورد في السعودية 2020 كاش وتقسيط

1- شوفيرليه وابترا، موديل 2007 ، جير عادي جير مكينه تمام مكيف ثلج مجدد ومفحوص من اسبوعين والسيارة حالته واضحه مشاء الله رزق الي هيخدها تعاله شوف وجرب، المكان خميس مشيط

السعر نهائي غير قابل للتفاوض 7500 ريال سعودي، التواصل واتس اب 0530990246.

2- سياره كورولا، موديل 2013، قير اتوماتيك، مجدد ومفحوص، قير ومكينه مضمون على الشرط، مرشوش كامل رش نظافه، البيع للاعلى السعر، المنطقه جيزان، التواصل 0509448856.

3-سيارة كورولا، موديل 2015، السوم وصل 32000 ريال سعودي،الحد 35000 ريال سعودي، الرياض للتواصل 0537675014.

4- هونداي اكسنت، موديل 2010 ، الممشى 180,000 كيلومتر، المكينه القير الشاص كله على الشرط، مكيف كفرات بطاريه بودي كل شرط، البيع لاعلى السعر، رقم الجوال 0539317791.

5- كيا ريو، موديل 2012، الممشي 267500 كيلومتر، الجبيل البلد، السعر 13000 ريال سعودي، للتواصل: .0504158983.

6-سيارة فورد اكسبديشن، موديل 2005، علي السعر، والحد 14000 ريال سعودي، للتواصل 0545005127، الحدود الشماليه رفحاء.

7- سياره باص بضاعه، موديل 2010، استماره وفحص جديد، للبيع 37000 ريال سعودي، للتواصل: 0552038124.

8- سيارة هواندي سقف بانوراما نقطه عاميه مقاعد جلد داخلي سبورت ، زجاج كهرباء، *ريموت كنترول 2، كشافات ضباب، إشارة بالمرايا، تحكم بالمقود، كشاف ضباب خلفي، مقابض نيكل، حساسات خلفيه واماميه، كاميرا خلفيه، طي مرايا، وسايد هوائية، مثبت سرعة، فتحات تكييف خلفيه، جهاز إستماع راديو +CD±منفذوصله AUX+منفذUSB ، بلوتوث للجوال، الممشئ 220، موديل 2016، الموقع جيزان: رقم الجوال 0544702905.

9- سيارة شيفرولية، 8 سلندر، موديل 2008، قير مكينه شرط حالته جيدة، السوم 24000 ريال سعودي، رقم جوال 0545005127، مكان الحدود الشماليه محافظه رفحاء.

10- للبيع فورد – اكسبيدشن، الموديل: 2013، حالة السيارة: مستعملة، قير اوتماتيك، ويوجد دبل

الممشى: 230، فحص واستماره جدد، السياره سليمه لاتشكو من شي سوا العضلات فق، الموقع :الدمام

الحد :50 الف ريال سعودي، للتواصل واتساب فقط / ‭059 996 3675.

المخالفات المرورية الجديدة 2020 في السعودية والغرامات

سيارات مستعملة أخرى للبيع في السعودية

1- سيارة: مازدا 6 ، الموديل: 2015، حالة السيارة: مستعملة، القير: قير اتوماتيك، نوع الوقود: بنزين

الممشى: 200 الف كيلومتر، حالة السيارة : قير ماكينة اربقات شرط كل شي عالفحص. يوجد رش تجميلي علي الرفرف اليمين والباب الامامي يمين. الرياض الشفاء. السعر 35000 ريال سعودي، للتواصل : واتساب فقط لعدم ازعاجي نسبة للدوام: 0533419181.

2- سيارة سوناتا، موديل 2016، الممشي 160 الف كيلومتر، قير مكينه علي شرط، لاعلي سعر، للتواصل عبر جوال 0594396817.

3- السيارة اول يد من الوكالة، جميع الصيانات بالوكيل وبالفواتير، فرش جلد ٣٠٠٠ ريال سعودي، اضاءة زينون ١٠٠٠ ريال، موديل 2014 ، تم تغيير الكفرات من اسبوع، الحد 42000 ريال سعودي، الخبر الشرقية، للتواصل 0543862625.

4- سيارة كامري، موديل 99 ، المكان مكة، لاعلي سعر، التواصل0559638964.

5- سيارة هايلوكس للبيع، موديل 2012، ديزل، السعر 33000 ريال سعودي، الرياض، للتواصل 0533728375.

6- سيارة مرسيدس، قير اتوماتيك، الرياض، حي الملقا، لاعلي سعر، للتواصل 0553567887.

7- سيارة كورولا، موديل 2002، جديد نظيفه، موجوده بلببضاء، الممشي 69000 كيلومتر، وكالة،

السعر 19000 ريال سعودي، للتواصل 736493881.

8- سيارة يارس، موديل 2016، قير اتوماتيك، قزاز كهربا مرايات كهرباء، بودي بعض الرشوش نظافه

ممشى 116الف كيلومتر، السعر 22500 ريال سعودي، محركات وشاص وايرباك مكيف شرط، المكان جدة، للتواصل 0549951552.

9- كيا سبورتج، موديل 2015، الممشى 136000 كيلومتر، 2000 cc ، نص فل، الرياض، السعر 35000 ريال سعودي، للتواصل 0581560732.

10- سيارة باثفندر، موديل 2003 ، قير اتوماتيك، بودي وكاله شد بلده، مكينه وجير وعظلات شرط

مكيف شغال، فحص واستمارة جديد، السعر 15000 ريال سعودي، المكان ابها، للتواصل 0552897116.

اسعار سيارات جديدة شانجان CS75 فل 2021 دفع رباعي