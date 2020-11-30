ظهرت سيارة كيا سيراتو 2021 في سوق المملكة العربية السعودية، خلال شهر أغسطس 2020، والتي تأتي بمواصفات إضافية عن الموديلات القديمة، وتتوفر في 6 فئات، وفي هذا المقال نقدم لكم مواصفات وسعر كيا سيراتو 2021 في السعودية.

والجدير بالذكر أنه بحسب إحصائيات شركة كيا في 2020، فإن مبيعاتها في المملكة، ارتفعت خلال عام 2019 بزيادة 41.9% عن العام السابق عليه 2018.

سعر كيا سيراتو

يختلف سعر كيا سيراتو 2021 في السعودية من فئة لأخرى، وبشكل عام تتراوح أسعارها ما بين 69 ألفا و79 ألف ريال، وذلك باختلاف سعة المحرك والإمكانيات.

كيا سيراتو 1.6L S128 ويبلغ سعرها 69 ألف ريال.

كيا سيراتو 1.6L ويبلغ سعرها 75 ألفا و500 ريال.

كيا سيراتو 1.6L Lx ويبلغ سعرها 76 ألفا و500 ريال.

كيا سيراتو 1.6L LX D249 ويبلغ سعرها 78 ألفا و500 ريال.

كيا سيراتو 2.0L LX ويبلغ سعرها 93 ألف ريال.

كيا سيراتو 1.6L SX ويبلغ سعرها 97 ألف ريال.

فئات كيا سيراتو 2021مواصفات كيا سيراتو 2021

كما يتضح من الفئات التي سبق وعرضناها أن كيا سيراتو، تأتي بنوعين من المحركات كلاهما رباعي الأسطوانات، الأول بسعة 1.6 لتر، والثاني بسعة 2 لتر، ويتشابه المحركان في أنهما متصلان بصندوق سرعة أوتوماتيكي سداسي.

أما عن الاختلافات فنوضحها كما يلي:

126 حصانا.

عزم الدوران: 154 نيوتن/ متر.

أقصى سرعة يمكن أن تصل إليها السيارة هي 190 كيلو مترا في الساعة.

تصل السيارة إلى سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال زمنه قدره 12 ثانية، على أن تستهلك السيارة 6.9 لتر من الوقود كل 100 كيلو متر.

150 حصانا.

عزم الدوران: 192 نيوتن/ متر.

أقصى سرعة يمكن أن تصل إليها السيارة هي 210 كيلو مترات في الساعة.

تصل السيارة إلى سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال زمن قدره 10 ثوان ونصف الثانية، على أن تستهلك السيارة 7.7 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.

سيارة كيا سيراتو بمحرك 1.6 لترسيارة كيا سيراتو بمحرك 2 لتر

أمام بالنسبة للمميزات الأخرى، فإنها تأتي بشاشة حجمها 8 بوصات، وإمكانية الشحن اللاسلكي لجوالك، كما أن لوحة العدادات مزودة بشاشة حجمها 4.2 بوصة، هذا إلى جانب خاصية التدفئة في كرسي القيادة، وغيرها الكثير من المميزات.