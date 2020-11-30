يتابع موقع (ثقفني) اسعار سيارات مستعملة للبيع في السعودية وجوالات أصحابها ومكان البيع، ففي هذه السلسلة نستعرض بصورة يومية وبتحديث يومي الأسعار الجديدة للأسعار المستعملة في المملكة، ونحاول أن نكون حلقة وصل ما بين البائعين والمشترين تسهيلًا على الاثنين للوصول إلى بعضهما البعض، مع توفير جديد أسعار السيارات هيونداي 2020-2021 بعد الضريبة 15% وكذلك عروض تقسيط سيارات السعودية 2020 بنك الراجحي وكذلك البلاد. ولكن لابد من التأكيد ونكرر على عدم إرسال لعارض سيارته أي عربون مالي إلا بعد فحص السيارة التي ستشتريها من البائع، ولقاءه.

اسعار سيارات مستعملة للبيع في السعودية وجوالات أصحابها ومكان البيع

1- سيارة ياريس، اتوماتيك قزاز كهربا مرايات، موديل 2016، بودي بعض الرشوش نظافه، محركات ومكيف وعضلات شرط،المكان جده، جوال 0549951552 السعر 22500 ريال سعودي.

2- السيارة : تويوتا كامري، الموديل : 2000، القير : اتوماتيك،الوقود : بنزين

الممشى : 604021 كيلومترن استمارة جديدة فحص ساري مكيف ثلج مكينة قير على الشرط. شاس سليم الحمدلله مرشوشة رش تجميلي للفحص. ضربة خفيفة بالجانب الأيمن،ـ جوال : 0554450618 السعر :9000 ريال سعودي الموقع: الرياض.

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3- نوع السياره كيا ريو ، الممشي 252 الف كيلومتر، موديل 2011 جير اتوماتيك، تحكم مرايات كهرباء ، شمعات جديده، لاتخلو من بعض الرش التجميلي، الرياض، لاعلي سعر للتواصل 0559402706.

4- سيارة اكسنت، موديل 2019 ، اللون رمادي، الممشي 50 الف كيلومتر، البيع لأعلى سعر ، الموقع الرياض مخرج5، الرجاء التواصل من بعد الظهر لظروف شغلي 0565800731 ، لايتصل إلا الجاد.

5- سيارة النترا، موديل 2016 ، اتوماتيك قزاز كهربا مرايات كهرباء، حساسات خلفيه زراير تحكم، بودي بعض الرشوش التفرقه، دقه بسيطه من الخلف من أسفل ناتج عن حجر، محركات ومكيف تمام، السعر 23000 ريال سعودي، مكان البيع: جدة ، جوال 0553112108.

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اسعار السيارات المستعملة للبيع في السعودية وهواتف أصحابها ومكان البيع

1- شيري تيجو A3، موديل 2013، ثاني مالك، عداد 127 الف كيلومتر، 5 ركاب، 4 سلندر مكينه 2000cc، اقتصادية الوقود 55 لتر يمشي 600 الى 650 كيلومتر، لايوجد دبل، فل كامل جنوط وفتحه و جلد وشاشه وكاميرا وزينون وتسخين كراسي وكشافات جناح خلفي وسله علويه وثلاث مفاتيح، تظليل 3M قير ومكينه وحراره ومكيف وشاص وارباقات وعضلات على الشرط، بدي وكاله خالي من الرش، حكات بسيطه واضحه في الصور، مغير جميع القطع الاستهلاكيه والزيوت والفلاتر، فحص ساري واستماره ساريه لغاية 1444

اربع كفرات جديده ، السياره اسافر عليها بدون ملاحظات، سبب البيع سياره اكبر، السعر 15500 ريال سعودي نهائي من غير تفاوض، رقم التواصل 0594413396.

2- دينا ايسزوز، الممشي 190 الف كم، الدمام السعر 65000 ريال سعودي

للتواصل 966581815621 .

3- مرسيدس E320، موديل 2006 الممشى159 الف كيلومتر قابل للزيادة

على السعر، مكان البيع: الرياض. تواصل عبر جوال 0542457925.

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4- سيارة بي ام 730 موديل 2006 6 سلندر بدون تريبو الفئة المرغوبه ممشى السياره 297 الف. السياره جير ماكينة شاص ايرباك كلو سليم ولايوجد مشاكل تم عمل صيانه من قريب وتم تغير كراسي الجير والماكينة والبواجي وكرسي مساعد يمين وفحمات وتصفية ماكينة وغسيل داره التبريد وتغير المبرد. موصفات السيارة: فتحة سقف كراسي جلد كهربا بحالة ممتازة ولايوجد تشقق ستائر كهربا مرايا كهربا مع خاصية تعتيم دخول بصمه ابواب شفط انوار زنون وكاله فرش ارضية جلد جديد. عليها لوحة مميزة 730 نفس موديل السياره، العيوب يوجد رش شنته ورفرف يسار فقط من المالك السابق. تحتاج صيانه حساسات البارك وحساس قربه المياه شريحة الدركيسيون والشفط يحتاج صيانه الستاره الخلفيه لاتعمل. سبب البيع وجود سياره اخرى من العمل. المكان الرياض.المطلوب 17000 ريال سعودي، للتواصل 0563998693.