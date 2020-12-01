سعر كيا سبورتاج 2021 في السعودية وأهم مواصفاتها

أعلن “الجبر” وكيل شركة السيارات الكورية كيا في المملكة العربية السعودية، في شهر يوليو 2020، عن بدء طرح موديلات جديدة من سيارات كيا سبورتاج في السوق، والتي تأتي بـ 8 فئات، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر كيا سبورتاج 2021 في السعودية وأهم مواصفات المحركات.

سعر كيا سبورتاج

كما ذكرنا فإن كيا سبورتاج 2021 تأتي في 8 فئات، وفيما يلي قائمة بأسعار السيارة وفقا لكل فئة.

DBLQ 1.6 L وسعرها 90 ألفا و100 ريال.

DBLQ 2 L 2WD وسعرها 95 ألفا و895 ريالا.

DBVN 2L 4WD وسعرها 95 ألفا و620 ريالا.

DBVN 2L 4WD وسعرها 100 ألف و105 ريالات.

GFYN وسعرها 102 ألف و865 ريالا.

GGCY وسعرها 110 آلاف و65 ريالا.

HBQT 1.6 L وسعرها 135 ألفا و65 ريالا.

HBQT 2.4 L وسعرها 136 ألفا و905 ريالات.

مواصفات كيا سبورتاج 2021

إن كيا سبورتاج هي واحدة من السيارات الـ SUV (الرياضية) والتي تكون خيارا جيدا للعائلات، وهو ما يتضح سواء في تصميمها الداخلي أو الخارجي، مع المميزات الترفيهية الموجودة فيها، وفيما يلي نلقي الضوء على أهم مواصفات كيا سبورتاج 2021.

مواصفات محركات كيا سبورتاج 2021

كما يتضح من سردنا لفئات كيا سبورتاج فإنها تأتي بمحركات لها 3 سعات للوقود: 1.6 لتر، 2 لتر، 2.4 لتر، وجميعها رباعية الأسطوانات، ويتسم المحرك ذو سعة 1.6 لتر بالجر الأمامي وقدرة 133 حصانا أما نظيره التربو فيتفوق عليه بأنه دفع كلي وقدرته 177 حصانا، وبالنسبة للمحرك ذو سعة 2 لتر فإنه يتميز بأنه جر أمامي أو دفع كلي مع قدرة 157 حصانا، في حين أن المحرك ذو السعة 2.4 لتر يأتي بقدرة 184 حصانا مع الدفع الكلي.

مواصفات الأمان في كيا سبورتاج 2021

حازت سيارة كيا سبورتاج 2021 حتى الآن على تقييمات عالية في وسائل الأمان، إذ تأتي مزودة بنظام حساس يخبرك في حالة عبور سيارات من خلفك واقترابها منك للغاية حتى تأخذ حذرك، كما أنها مزودة بـ 6 وسائد هوائية، ونظام منع الاصطدام.

وفي زمن الكورونا، والخوف حتى من الهواء الذي نتنفسه فإن كيا سبورتاج الجديدة تأتي بنظام لتنقية الهواء من حولك داخل السيارة.

المواصفات الترفيهية في كيا سبورتاج 2021

سواء كنت من مستخدمي أجهزة تعمل بنظام تشغيل اندرويد Android أو نظام تشغيل اي او اس iOS فإنك تستطيع أن تتعامل مع سيارة كيا سبورتاج الجديدة التي تدعم نظامي Apple Car Play وAndroid Auto، وبالطبع ستجد شاحنا لاسلكيا لهاتفك.

في الحر والبرد هي سيارة مناسبة، إذ تأتي مقاعدها مزودة بأنظمة للتدفئة والتبريد، ولا تقلق من جودة الهواء من حولك فكما ذكرنا فإن السيارة مزودة بنظام لتنقية الهواء.

وبالنسبة للشاشة فإنها تعمل باللمس وتأتيتك بحجم 7 بوصات، أما فتحة السقف فإنها تمنحك رؤية بانورامية في حال أحببت التوقف بسيارتك والتأمل قليلا في السماء.