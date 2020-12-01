أستون مارتن تعلن سعر أيقونتها الجديدة فانتاج رودستر

أعلنت شركة أستون مارتن البريطانية، سعر أيقونتها الجديدة فانتاج رودستر Vantage ، وسيبدأ سعر السيارة من 157 ألفا و300 يورو، وأوضحت الشركة أن النسخة الرودستر من السيارة فانتاج تعتمد على نفس المنصة التقنية للكوبيه، كما أن المحرك هو نفسه محرك البنزين V8 المطور لدى شركة مرسيدس AMG.

أستون مارتن تعلن سعر فانتاج رودستر

ويولد محرك السيارة قوة 357 كيلووات/510 أحصنة، فيما يتمثل الفارق الأهم عن النسخة الكوبيه في السقف القماشي، والذي يمكن طيه في غضون ثوان قليلة خلف المقاعد، ويسع حيز الأمتعة في السيارة في كلتا الحالتين 200 لتر تقريبا.

مرسيدس ترفع حصتها في أستون مارتن

من الجدير بالذكر هنا، أن شركة مرسيدس الألمانية، كانت قد أعلنت الشهر الماضي، أنها تسعى لرفع حصتها في شركة أستون مارتن المتعثرة، وفقا لما تم إعلانه، فإن مرسيدس سترفع حصتها في الشركة البريطانية من 2.6% في الوقت الراهن إلى 20% بحد أقصى، وفي المقابل ستتيح مرسيدس لأستون مارتن الحصول على تقنيات جديدة.

مرسيدس تحصل على أسهم من أستون مارتن

وبموجب الاتفاق، ستحصل مرسيدس على عدة مراحل خلال السنوات الثلاث المقبلة على أسهم ستصدرها أستون مارتن بحيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 286 مليون جنيه إسترليني، وفي المقابل، ستحصل أستون مارتن على عدة أشياء من بينها محركات هجين وكهربائية للجيل التالي ومكونات وأنظمة أخرى للسيارات.

وتعاني أستون مارتن، منذ فترة طويلة من الكساد وتعول آمالا كبيرة على باكورة إنتاجها من السيارات الرياضية رباعية الدفع طراز، والتي سيتم طرحها تحت اسم (دي بي إكس).