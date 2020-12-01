أسعار سيارات تبدأ من 8500 ريال سعودي فقط بحالة ممتازة في حراج السعودية

نعرض عليكم اليوم أسعار سيارات مستعملة تبدأ من 8500 ريال فقط بحالة ممتازة في حراج السعودية، حيث أن الكثير منا يبحث عن طرق عديدة لشراء سيارة خاصة سواء للتنقل أو الذهاب للعمل، أو حتى من أجل استخدامها في تنفيذ مشروع شخصي، ولعل أول ما يخطر في بالك عندما تفكر في شراء سيارة هو اللجوء للقروض والتمويلات الشخصية من البنوك، ولكن هناك طريقة أُخرى لامتلاك سيارة ذو حالة جيدة وبسعر رخيص، حيث يمكنك متابعتنا بشكل دائم من أجل الحصل على أرخص أسعار سيارات مستعملة موديلات حديثة وحالتها ممتازة.

أسعار سيارات للبيع موديلات حديثة وبحالة ممتازة

تضمنت أحدث عروض سيارات مستعملة في مدن المملكة عدد من السيارات الجيدة وموديلات حديثة أيضا، ونبدأ مع سيارة النترا موديل 2007 ذات استمارة سارية، وتتواجد في حراج مدينة مكة ويبلغ سعرها 8500 ريال سعودي، وتواجدت أيضا سيارة ايسوزو دينا موديل 2008 ذات استمارة جديدة وهي تتواجد في بيشة بسعر 33 ألف ريال سعودي، سيارة مازدا موديل 2015 عدادها 63 ألف كم، تتواجد في مدينة جدة والسعر 70 ألف ريال سعودي.

وفي حراج مدينة الرياض توافرت سيارة كيا سبورتاج موديل 2015 عدادها 136 ألف كم ويصل سعرها إلى 37 ألف ريال سعودي، وسيارة هونداي سوناتا موديل 2015 عدادها 311 ألف كم ويصل سعرها إلى 35 ألف ريال سعودي، وسيارة متسوبيشي لانسر موديل 2008 ذات استمارة جديدة ويبلغ سعرها 14 ألف ريال سعودي، وسيارة النترا موديل 2011 عدادها 107 ألف كم ويبلغ سعرها 19 ألف ريال سعودي، وسيارة يارس موديل 2016 عدادها 135 ألف كم والسعر 31500 ريال سعودي، وأخيرا توافرت سيارة رينو سيمبول موديل 2016 عدادها 45 ألف كم والسعر 16 ألف ريال سعودي.

سيارات مستعملة للبيع بأعلي سوم

تضمنت عروض هذا الأسبوع أيضا بالنسبة للسيارات المستعملة سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 بحالة جيدة جدا، تتواجد في القصيم والسعر لأعلى سوم، وسيارة هيونداي ازيرا موديل 2008 عدادها 134 ألف كم وهي تتواجد في مدينة جدة لأعلى سوم، وكذلك سيارة بي واي دي موديل 2014 بحالة جيدة جدا تتواجد في مدينة جدة لأعلى سوم، كما توافرت هذا الأسبوع سيارة أكسنت موديل 2008 عدادها 390 ألف كم وهي تتواجد في حراج المدينة المنورة لأعلى سوم، وسيارة نيسان أرمادا موديل 2006 عدادها 311400 كم وهي تتواجد في مدينة جدة لأعلى سوم.