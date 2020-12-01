يتابع موقع (ثقفني) الجديد في اسعار السيارات المستعملة في السعودية أول بأول، واليوم سنقدم لكم أحدث الاعلانات الخاصة بالعارضين سياراتهم للبيع مستعمل. ونؤكد أنه من الضروري جدًا فحص السيارة قبل اتخاذ قرار شراءها من البائع، وعدم إرسال أي عربون لصاحب السيارة إلا بعد التأكد من جميع المواصفات المذكورة في الإعلان المعروض، وتجربتها بالشكل الكامل. ونود التأكيد أننا نتابع أيضًا افضل عروض تقسيط السيارات 2021 بدون شروط بأقل من 1000 ريال شهريا وكذلك أحدث اسعار السيارات المشهورة بالمملكة بالاضافة إلى آخر تحديث لـ أسعار السيارات الجديدة 2020 في السعودية.

جديد اسعار السيارات المستعملة بالسعودية ورقم جوال البائعين ومكان البيع

1- سيارة للبيع بي ام دبليو 520i 2015، مشي 89 الف، كامل الصيانات في الوكاله، البدي فيه رشوش رفرف يمن خلفي والبقي وكاله، 4سلندر توين تيربو، مرتب جلد، فتحه سقف، تشغيل بصمه، خاصيه إطفاء المحرك عند التوقف، كاميرا خلفيه، حساسات خلفيه واماميه، ستائر جانبيه وخلفيه، أنوار زنون، كشافات زنون، البيع لاعلي سوم، ماشاء الله نضيف جدآ، المكان الرياض، لتواصل 0531022005.

2-سيارة اكسنت هونداي 2016 مستعملة، الممشي ١١٢ ألف كيلومتر، ومكينه مكيف قير علي الشرط، الصدام الامامي مغير، قير اتماتيك، السياره شبه جديده، له سنه وزيادة الحمد لله، ما غيرت فيها شيء، الا الزيت… فقط السعر وصل ٢٢٥٠٠ اطلب من الله الزود، المكان عتيقه شارع الحجاز0506120247.

3- للبيع لأعلى سعر، المنطقة تبوك، فورد ايكو سبورت للبيع في مدينة تبوك، موديل ٢٠١٥ ممشى ١٢٦٠٠٠ ١٥٠٠cc ٤ سلندر تحكم بالدركسون. شاشة معلومات، مثبت سرعة. مرايا جانبية كهرباء، نظام صوتي Microsoft sync، السيارة نظيفة واقتصادية، مالك أول توكيلات الجزيرة حالة البودي وكالة جير مكينة مكيف ممتاز، المكان تبوك، 0542644207، التواصل على الواتس اب.

4- للبيع لاعلي سعر، السيارة: هونداي – تيريكان – دبل. الموديل : 2005. بودي بلدها ولا يوجد رش ولله الحمد، استماره جديد، وفحص : جديد من يومين، المكينة والقير والمكيف على الشرط، خالية من التهريبات تمامًا، المواصفات: دبل، قير عايدي، مكيف لمس، نوافذ كهربائية، الكفرات شبه جديد، السياره منوه للمستخدم وجدا عمليه والحمدلله، بشكل عام السياره نظيفة الحمدلله،الممشى ٢٦٠الف، السعر على السعر، والرجاء السوم برقم الجوال، وتذكروا قوله تعالى ( ولا تبخسوا الناس أشيائهم )، المكان الطايف قيا بني الحارث، التواصل ٠٥٠٥٢٨٨١١٦

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