مواصفات وسعر كيا ريو Ex 2021 في السعودية

أعلن “الجبر” الوكيل الرسمي لبيع سيارات كيا في المملكة العربية السعودية عن توافر نسخة العام المقبل من سيارة كيا ريو لديه، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر كيا ريو كاش وبالتقسيط وأهم مواصفاتها.

سعر كيا ريو

يبلغ سعر سيارة كيا ريو EX 2021 نحو 71 ألفا و930 ريالا، مع إمكانية تقسيط السيارة بدفع 1334 ريالا لمدة 60 شهرا، وذلك لدى الوكيل المعتمد “الجبر”.

لكن في حالة التقسيط ستدفع مقدم يقدر بنسبة 10% من سعر السيارة (7 آلاف و193 ريالا)، على أن تكون آخر دفعة أموال 21 ألفا و579 ريالا، ليكون المبلغ الإجمالي الذي ستدفعه بعد الفوائد 108 آلاف و812 ألفا، وستكون في البداية مالكا للسيارة بنسبة 30%.

مواصفات كيا ريو EX 2021

من المعروف أن كيا ريو Ex 2021 هي أحد السيارات السيدان التي تصدرها الشركة الكورية، وتأتي بمحرك سعته 1.4 لتر رباعي الأسطوانات قدرته 100 حصان، ويتوفر في السيارة خاصية الدفع الأمامي.

أما بالنسبة لتوفيرها في البنزين، فإن هذه السيارة الأوتوماتيكية ذات السرعات الأربع تستهلك لتر بنزين مقابل كل 17.5 كيلو متر.

مواصفات كيا ريو EX 2021 الترفيهية

في زمن التكنولوجيا فأهم ما تنتظره من سيارتك أن تجعلك متصلا بالإنترنت، وأن تتمكن من توصيل هاتفك الذكي بها، ومن أهم المواصفات الترفيهية في سيارة كيا ريو Ex 2021، هي:

مشغل CD.

مخرج USB.

مدخل AUX.

إمكانية التوصيل بالبلوتوث Bluetooth.

مكبرات صوت عالية الجودة حتى تستمتع بالموسيقى المحببة إليك.

مقاعد جلد.

نوافذ كهربائية.

تكييف أوتوماتيكي.

إضاءة ليد LED.

فتحة سقف تمنحك رؤية رائعة للسماء إذا ما أحببت أن تتوقف بسيارتك في منتصف الطريق للراحة.

عوامل الأمان في سيارة كيار ريو EX 2021

بالطبع أهم ما ستبحث عنه في السيارة هو مدى أمانها، لذلك تأتيك كيا ريو 2021 بعدة أنظمة للأمان، وهي: