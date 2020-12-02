فيديو مازدا تزيح الستار عن سيارة CX-30 الكروس أوفر

كشفت مازدا اليابانية، عن سيارة CX-30 وهي واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تطورا وحداثة، وحصلت السيارة على هيكل أنيق وانسيابي، مبني على منصات كانت اختبرتها مازدا في سيارات فئتها الثالثة الحديثة.

تصميم فريد وجديد في مازدا CX-30

سيارة CX-30 تحمل في تصميمها الخارجي ملامح سيارات CX-5 الجديدة، وخصوصا من ناحية تصميم الواجهة الأمامية والمصابيح، كما تميزت بغطاء كبير وطويل للمحرك، أما من الداخل فتنفرد سيارة مازدا الجديدة الكروس أوفر، بتصميم يميزها عن كل السيارات من نفس الفئة، إذ حصلت على واجهة قيادة بحواف حادة ومميزة، في منتصفها شاشة متطورة بمقاس 8.8 بوصة يمكن إخفاؤها داخل الواجهة، وجهزت بمقود مكسو بالجلد الناعم، مجهز بأزرار طولية بتصميم فريد، وتزينت عناصرها الداخلية بالخشب والجلد والكروم.

مازدا تزود السيارة CX-30 بالعديد من الأنظمة

وحصلت السيارة على نظامي دفع أمامي ورياعي، وأنظمة تعليق متطورة، وأنظمة لتوفير الوقود أثناء التوقف في الزحام، إضافة إلى أنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والزجاج والمرايا الجانبية، وأنظمة لتشغيل المحرك عن بعد، فضلا عن أنظمة قيادة مختلفة تجعل تنقلها سلسا على مختلف أنواع الطرقات.

محرك سيارة CX-30

وجهزت السيارة بـ 7 وسائد أمان هوائية لحماية الركاب، وبعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 سرعات، ومحركات Skyactiv تعمل بالبنزين بعزم 150 حصانا.