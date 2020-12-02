أسعار السيارات في السعودية المستعملة محدث وأرقام البائعين وأماكنهم

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المطلوب 60 الف ريال سعودي، الموقع الرياض مخرج ١ الرقم 0531358679 واتس اب. سدرك موديل ٢٠٠٠ محركات سليمة استماره يبغاله تجديدة وحدة، الموقع: عنيزة. على السعر 0559197782 يفضل واتس. سيارة للبيع مستعملة النوع لنكولن موديل 2014

السيارة شد بلد بودي جير ماكينة. فل الفل سقف بانوراما تبريد كراسي وستيرنج. المطلوب 72 الف ريال سعودي. المكان الرياض العليا الجاد يتواصل على رقم البائع 0581951566. سدرك موديل ٢٠٠٠ محركات سليمة وهي سيارة مستعملة في السعودية استماره يبغاله تجديدة وحدة. الموقع : عنيزة

على السعر، ورقم البائع: 0559197782 يفضل واتس.

متابعة لأسعار السيارات المستعملة السعودية وأرقام البائعين وأماكنهم للبيع دينا موديل 2011 ثلاجة بودي ماكينة شرط تبريد وتجميد ماشية 199 الف السوم 75 الف ونطلب من الله الزود المكان جدة رقم التواصل واتس ٠٥٤٦٧٣٧٣٠٤ سيارة فورد فايف هاندرد تسمى تورس حاليا موديل 2008 قير ومكينه ومكيف نظيف جدا ولا تشكو من شيء بودي يوجد صدمات خفيفه حالة السيارة كما هي في الصور ممشى 213 الف فحص واستمارة جديد الرياض حي الوادي مخرج ٦ مطلوب 12 الف ريال رقم التواصل اتصال او واتس 0548552221. النوع: GX بريمي. الموديل:2012 السرندل: 6 اللون: لؤلؤي. الممشى: 317 ألف كيلومتر، وكسور وقابل للزيادة، المواصفات: فل كامل فتحه+ ونش + دفلك + ثلاجة الوقود: بنزين. القير: أوتوماتيك، المحركات:على الشرط بإذن الله، البدي: شرط ماعدا طقه بسيطه بالرفرف الخلفي تقريباً كبر الكف او اكبر شوي خارجيه ومسمكره، وافلح من ذكر الله وصلئ علئ النبي، النسبة والسعي بذمة المشتري. السعر 95 ألف كيلومتر، الموقع: طبرجل. للتواصل:: ٠٥٥٩١٥٠٢٠٧ ماليبو 2016 ٤سلندر فحص واستمارة جديد. قير ماكينة وكالة ماشاء الله. البودي لا يوجد رش نهائي فقط تعديل (شفط) باب خلفي مع الرفرف الخلفي اثد حكة خفيفة. الملاحظات بحاجة الى مساعدات رترصيص و واقمشة فقط جميعها ما تكلف ١٠٠٠ريال سعودي، العداد 204، مكان البيع جدة، الحد 28 الف للتواصل بائع 0558865747 سيرانتوا 2012 وارد الجبر كيا موترز ، نظيفه جدا وتبعة استخدام: فحص استماره جديد. مكيف ثلج ماشاءالله أمامي و خلفي بطاريه جديدة. كفرات جديده مركبه قبل شهر ونص

تم تغير جميع القطع الاستهلاكية. وتم تغير زيت القير والمكينه

سته سلندر المكينه الصغيرة، مصروفها بالبنزين معقول جدا كأنك 4 سلندر بدون مبالغة، الفل التانكي 65 ريال بمشي معاك 750 كيلومتر، فيها نظام ECO لتوفير الوقود. المكينه والقير والعضلات توب والشاس والايرباقات 100 % الداخليه نظيفه جدا ولا يوجد فيها أي تشققات في الديكورات. سي دي يو إس بي، Cd.. Usb ، كيبل Aux ، نظام استريوا جميل

ريموت كنتورل حق الوكالة، السعر 27 الف غير قابل للتفاوض

الا بحدود المعقول، والرجاء عدم الاحراج وتضيعة الوقت للطرفين للتواصل 0569495932. مكان السياره الدمام، يوجد خدمة توصل بالبسامي، وشحن السياره على حساب المشتري إلى أي مكان في أنحاء المملكة. هيونداي اكسنت موديل 2014 جير اوتوماتيك، ماشيه 254054 المواصفات نص فل، البودي الجير والمكينه والمكيف علي الشرط فحص واستماره جديد، السعر 19 الف،العنوان الرياض جوال ابو ريان هاتف جوال البائع: 0594244783. جمس اكاديا، موديل 2007 تم عمل صيانه كامله، لايوجد خرابات، فقط المكيف، الرجاء عدم الازعاج، المكان جدة، المطلوب 13 الف كيلومتر، للجاد. يرسل واتس. فقط 0508486834. للبيع كيا سورينتو 2013 جير ماكينه ماشاءالله بدي وكالة ماعدا الباب السائق والرفرفممشي 133 الف كم. البيع لاعلى سعر المكان الدمام فيحاء، للتواصل 0591660967 أسعار السيارات في السعودية المستعملة محدث وأرقام البائعين وأماكنهمأسعار سيارات مستعملة السعودية وجوالات البائعين والأماكن الخاصة للبيع

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